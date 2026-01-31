regal culinar românesc la muzeul astra: se gătește piftie ca la țară și ciorbă cu afumătură / foto video

Weekendul acesta, între orele 11:00 și 15:00, Muzeul ASTRA invită publicul la Târgul de Țară pentru a descoperi savoarea preparatelor tradiționale transilvănene.
Evenimentul aduce în prim-plan piftia în farfurie, răcile în blid și ciorba de boabe cu afumătură de porc, mâncăruri nelipsite din satele transilvănene în această perioadă a anului.
Rețetele prezentate sunt moștenite din tradiție, completate cu informații culese de specialiștii muzeului în cercetările de teren dedicate repertorierii bucătăriilor tradiționale.
„Secretul răcilor curate este spumarea. Trebuie să spumezi în continuu, ca apa să rămână limpede. Este un lucru extraordinar ca, în prețul unui bilet de vizitare, să ai posibilitatea și șansa să participi la asemenea evenimente și ateliere de calitate.” a transmis Ciprian Ștefan, managerul Muzeului Astra din Sibiu
În cadrul evenimentului sunt organizate ateliere gastronomice, care ilustrează toate etapele preparării piftiilor: picioare de porc, urechi, ciolan și oase cu carne afumate. După ce piftiile se vor închega, acestea vor fi servite alături de alte preparate tradiționale. Totodată, ciorba cu afumătură de porc este oferită caldă vizitatorilor, amintind de obiceiul gospodăriilor de altădată, în care preparatele după tăierea porcului erau completate cu os afumat pentru un gust bogat și autentic.
