se modernizează drumul care face legătura între săliște și transalpina prin mărginimea sibiului: investiție de 220 milioane lei

Consiliul Județean Sibiu a lansat în SEAP procedura de achiziție publică pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ.

Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea drumului strategic DJ 106E – Cristian (DN) – Orlat – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba.

Proiectul va îmbunătăți mobilitatea, siguranța rutieră și va susține dezvoltarea comunităților din Mărginimea Sibiului și zonele limitrofe.

Structura contractului:

LOT 1 – Tronson 2: Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului

LOT 2 – Tronson 3: Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba

Valoare estimată totală: 220.974.596,35 lei fără TVA, din care:

LOT 1: 79.734.971,13 lei fără TVA

LOT 2: 141.239.625,22 lei fără TVA

Durata de execuție: 24 luni pentru fiecare lot, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Consiliul Județean Sibiu caută parteneri profesioniști, cu experiență și capacitate de execuție, pentru a implementa acest proiect major de infrastructură rutieră.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 10 martie 2026.

Toate detaliile procedurii sunt disponibile pe SEAP.

Această investiție nu reprezintă doar modernizarea unui drum, ci un pas important spre conectivitate, dezvoltare economică și viitorul județului Sibiu.