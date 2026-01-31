Consiliul Județean Sibiu a lansat în SEAP procedura de achiziție publică pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ.
Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea drumului strategic DJ 106E – Cristian (DN) – Orlat – Sibiel – Vale – Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba.
Proiectul va îmbunătăți mobilitatea, siguranța rutieră și va susține dezvoltarea comunităților din Mărginimea Sibiului și zonele limitrofe.
Structura contractului:
- LOT 1 – Tronson 2: Săliște – Galeș – Tilișca – Rod – Poiana Sibiului
- LOT 2 – Tronson 3: Poiana Sibiului – Jina – limită județ Alba
Valoare estimată totală: 220.974.596,35 lei fără TVA, din care:
- LOT 1: 79.734.971,13 lei fără TVA
- LOT 2: 141.239.625,22 lei fără TVA
Durata de execuție: 24 luni pentru fiecare lot, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Consiliul Județean Sibiu caută parteneri profesioniști, cu experiență și capacitate de execuție, pentru a implementa acest proiect major de infrastructură rutieră.
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 10 martie 2026.
Toate detaliile procedurii sunt disponibile pe SEAP.
Această investiție nu reprezintă doar modernizarea unui drum, ci un pas important spre conectivitate, dezvoltare economică și viitorul județului Sibiu.
Ultima oră
- Se modernizează drumul care face legătura între Săliște și Transalpina prin Mărginimea Sibiului: investiție de 220 milioane lei acum 2 ore
- Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: „Este vorba despre protecție, nu cenzură” acum 2 ore
- Cod galben de ceață în 8 localități din județul Sibiu acum 2 ore
- Peste 200 de morți în Congo după ce o mină s-a prăbușit peste muncitori acum 3 ore
- NASA amână pregătirile pentru zborul spre Lună: când este preconizată noua dată acum 3 ore