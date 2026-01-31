se strică vremea: frig, ger și vânt puternic în toată țara

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger, valabile până luni, în mai multe județe din țară și în București. Temperaturile pot scădea până la -20 de grade în anumite zone.

Prima avertizare este în vigoare sâmbătă, de la ora 10:00, până duminică, ora 20:00, vizând județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. Aici, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu valori maxime între -10 și -5°C, iar noaptea gerul se va accentua, cu minime între -14 și -10°C.

Potrivit Mediafax, o a doua avertizare intră în vigoare duminică, ora 20:00, și va fi valabilă până luni, ora 10:00, fiind extinsă la județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Harghita, Covasna, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Ilfov și București. În aceste zone, gerul va fi puternic, cu temperaturi minime între -16 și -9°C, iar în nordul Moldovei se vor atinge valori în jurul -20°C.

Totodată, de sâmbătă până în 4 februarie, este în vigoare o informare meteo. Conform acesteia, vremea va fi deosebit de rece, în special în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului.

Temperaturile minime vor fi în general între -20 și -10°C, iar în nordul Moldovei gerul va persista chiar și pe timpul zilei, cu maxime între -16 și -8°C.

Local și temporar se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări locale în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40–45 km/h, amplificând senzația de frig. Din seara zilei de duminică până luni dimineață, ninsoarea va fi viscolită temporar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea.

