top 10 județe afectate de concedieri în 2025: pe ce loc este sibiul

Județul Sibiu, un important centru economic al României, nu a fost imun la valul de concedieri care a marcat anul 2025 și începutul anului 2026 pe întreaga piață a muncii.

Pe fondul crizei din sectoarele industriale și de tehnologie și a unor decizii strategice la nivel global, mai multe companii cu operațiuni în județul Sibiu au anunțat disponibilizări colective de angajați. Impactul acestor măsuri resimte atât economia locală, cât și familiile celor care și‑au pierdut locurile de muncă.

Unul dintre cele mai semnificative cazuri este cel al companiei Aumovio România, fostă divizie a grupului Continental Automotive, care este prezentă și la Sibiu cu un centru de cercetare‑dezvoltare în domeniul tehnologiei auto. În decembrie 2025, Aumovio a anunțat un plan de restructurare la nivel național, care presupune eliminarea a 641 de poziții de muncă în România, dintre care 117 posturi la Sibiu din departamentele de cercetare și dezvoltare.

Disponibilizările la Sibiu nu se limitează însă doar la Aumovio. În prima jumătate a anului 2025, două fabrici din județ, una din sectorul textilelor și una din cel al marochinăriei, au anunțat peste 80 de angajați afectați de reducerea personalului, iar în alte cazuri, angajați din producție au rămas fără loc de muncă în urma scăderii comenzilor și presiunilor economice. Probleme au fost înregistrate și în domeniul IT.

Clasamentul județelor cu restructurări colective

Potrivit Antena3, în peste 30 de județe din întreaga țară au avut loc astfel de restructurări colective. Bucureștiul se află în top, cu peste 3.000 de angajați concediați. Totuși, se conturează o tendință și în vestul țării, cu județe precum Arad și Timiș în fruntea clasamentului:

I Ilfov – 3.164

II Timiș – 782

III Arad – 779

IV Caraș-Severin – 692

V Prahova – 542

VI Mehedinți – 500

VII Sibiu – 485

VIII Maramureș – 479

IX Brașov – 460

X Gorj – 424

La nivel național, bilanțul anului trecut arată o realitate dură pentru piața forței de muncă: aproape 12.000 de persoane și‑au pierdut locul de muncă ca urmare a concedierilor colective, în urma unui val de restructurări care a afectat sute de companii din sectoare precum producția auto, industria prelucrătoare, transporturi, comerț și chiar IT.