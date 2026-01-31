victorie pentru sibiu după 5 luni de secetă: fc hermannstadt bate la slobozia și speranțele se reaprind / video

FC Hermannstadt a reușit sâmbătă primul succes după 13 etape de secetă, 3-2 (3-1) în deplasare, cu Unirea Slobozia. Aflana a reușit o „dublă” în poarta fostei sale echipe.

Paradoxal, sistemul VAR nu a funcționat la acest meci, unul foarte important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dintre cele cinci transfeuri făcute de FC Hermannstadt în acestă iarnă, au fost titlulari doar Afalna și Florescu, jucătorii aduși chiar de la Slobozia. Karo și Antwi nu au fost pe foaia de joc, semn că încă sunt indisponibili, deși Dorinel Munteanu i-a anunțat apți în ultima conferința de presă.

Sibienii încep bine, domină jocul și după 8 minute, Issah are prima ocazie a jocului, dar trage puțin pe lângă poartă din 12 metri, după ce mingea i-a ricoșat în urma unei lovituri de colț. Imediat, defensiva șubredă a sibienilor cedează.

Slobozia iese din corzi și deschide scorul în minutul 12, când Espinosa pleacă de lângă Căpușă și singur cu Căbuz, înscrie cu un șut puternic. Spectrul retrogradării era tot mai amenințător la Sibiu.

Foto: FC Hermannstadt

Sibienii revin în atac, Chițu trage din 13 metri mult peste poartă. FC Hermannstadt egalează în minutul 29, când fostul atacant al Unirii, Afalna înscrie din apropierea porții gazdelor, după ce Chițu reluase inițial în transversală.

Peste doar 4 minute, sibienii înscriu din nou prin Chițu, cu o finalizare superbă, preluare și șut din prima. FC Hermannstadt are moral, Aflana înscrie din nou în minutul 36, după o centrare din dreapta a lui Chițu.

Foto: FC Hermannstadt

Issah dă emoții defensivei sibiene și faultează complet inutil un adversar în preajma careului, dar scapă cu galben. A fost 3-1 pentru sibieni la pauză, după cea mai bună repriză din acest sezon.

Partea secundă începe cu ocazile lui Chițu și Florescu, ambii reluând pe lângă poartă din poziții bune. Sibienii nu profită, gazdele reaprind meciul prin Espinosa, care marchează după preluarea lui Dahan, după un ofsaid clar, nesemnalizat. Cum VAR nu a funcționat la acest meci, golul a fost validat.

Foto: FC Hermannstadt

Munteanu simte scăderea de ritm, intră Zargary și Gjorgjievski, israelianul fiind la debut. Apoi, Afalna se accidentează în minutul 70 și părăsește terenul, intră Jair. Pe final debutează și Bârstan, juniorul împrumutat de la U Cluj. Camerele tv îl surprind pe final pe Dorinel Munteanu cum își ceartă nervos staff-ul tehnic.

Unirea nu mai are forță să atace și sibienii țin bine de rezultat. Vine astfel și primul succes al lui FC Hermannstadt după 13 etape de secetă. Cu 17 puncte din 24 de etape, sibienii sunt însă tot penultimii în clasament și mai au mult de furcă până se se vadă salvați.

FC Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Stancu, Căpușă, Issah, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu (Zargary 62) – Chițu ( Gjorgjievski 62), Afalna (Jair 70), Neguț (Bârstan 85). Antrenor: Dorinel Munteanu