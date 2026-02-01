adio acces gratuit la fontana di trevi: vizitatorii vor plăti o taxă

Începând de duminică, 1 februarie, vizitarea Fontanei di Trevi din Roma va fi condiționată de achitarea unui bilet de 2 euro, o premieră pentru acest simbol al capitalei italiene.

Decizia, discutată încă din 2024 și confirmată oficial în decembrie 2025 de primarul Romei, Roberto Gualtieri, face parte dintr-o strategie mai amplă de control al fluxului turistic și de conservare a patrimoniului cultural.

Potrivit Mediafax, biletul va permite accesul în zona imediat învecinată fântânii, inclusiv pe treptele unde vizitatorii aruncă tradițional o monedă pentru a-și pune o dorință, între orele 9:00 și 22:00. Piața din jurul fântânii va rămâne însă liberă pentru toți, iar fântâna poate fi admirată din exteriorul zonei închise.

Autoritățile locale susțin că scopul taxei este reducerea aglomerației, care poate ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf. În perioada 1 ianuarie – 8 decembrie 2025, aproape 9 milioane de turiști au vizitat zona.

Accesul rămâne gratuit pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, copiii sub 5 ani, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Fontana di Trevi nu este singura atracție vizată de noile reguli. Primăria Romei intenționează să introducă bilete de acces la alte cinci situri până acum gratuite: Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica, la prețul fix de 5 euro.

Municipalitatea estimează că aceste măsuri ar putea aduce anual aproximativ 6,5 milioane de euro, fonduri destinate întreținerii și gestionării afluxului turistic în centrul istoric al Romei.