cutremur de 3,7 grade în românia

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s‑a produs duminică, 1 februarie, la ora 16:14, în zona seismică Vrancea din judeţul Buzău.

Intensitatea seismului a fost raportată ca fiind de 3,7 grade, iar cutremurul s‑a produs la adâncimea de 138 de kilometri, caracteristică seismicității profunde din această regiune a Carpaților Orientali.

Epicentrul seismului a fost situat în apropierea mai multor localități importante: aproximativ 55 km nord‑vesta de Buzău, 60 km vest de Focșani, 61 km sud‑est de Sfântu‑Gheorghe, 65 km est de Brașov și 75 km nord‑est de Ploiești.

Unde s‑a resimțit seismul

Deși magnitudinea este moderată, cutremurul a fost resimțit în mai multe zone din partea centrală și sud‑est a României, inclusiv în orașele din proximitatea epicentrului. Locuitorii din Buzău, Focșani, Brașov, Ploiești și Sfântu‑Gheorghe au raportat vibrații și zgomote ușoare.

De la începutul anului 2026, în România s‑au înregistrat 24 de cutremure cu magnitudini între 2 și 3,7 grade Richter.

FOTO https://www.infp.ro/