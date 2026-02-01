ger persistent și ninsori în aproape toată țara în următoarele 3 zile

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări Cod galben, valabile în perioada 1–4 februarie, ce vizează vreme deosebit de rece, ger persistent, ninsori, polei și intensificări ale vântului în mare parte din țară.

Potrivit ANM, temperaturile vor coborî semnificativ sub valorile normale pentru această perioadă, mai ales în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și estul și sud-estul Transilvaniei. Minimele vor ajunge frecvent între -20 și -7 grade, iar maximele se vor încadra, în general, între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista inclusiv pe timpul zilei.

În estul și sud-estul Transilvaniei, vremea va fi geroasă în special dimineața și noaptea, cu temperaturi minime cuprinse între -18 și -8 grade și maxime între -6 și 0 grade. În acest interval sunt așteptate ninsori slabe, cu depuneri reduse de zăpadă, în general sub 2–3 centimetri. În noaptea de marți spre miercuri, local pot apărea precipitații mixte și condiții de polei sau ghețuș.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale de 40–55 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig. În sudul Olteniei, Munteniei și în Dobrogea, ninsoarea va fi viscolită, iar stratul de zăpadă poate ajunge local la 6–10 centimetri.

ANM precizează că mesajele vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să se informeze din surse oficiale și să ia măsuri de protecție împotriva temperaturilor extreme.