paște 2026 all inclusive la carpentiere arena: sărbători cu gust de tradiție, relaxare și răsfăț în mărginimea sibiului

Paștele este despre liniște, timp petrecut cu cei dragi și bucuria lucrurilor simple. În 2026, Carpentiere Arena te invită să trăiești sărbătorile pascale într-un cadru de poveste, la poalele Stațiunii Păltiniș, într-o vilă de 4 stele situată în Mărginimii Sibiului. Locurile se ocupa repede.

Oferta specială de Paște All Inclusive la Carpentiere Arena este gândită pentru întreaga familie și include un sejur de 4 nopți, în perioada 10–14 aprilie, cu mese festive, Open Bar, program artistic și acces complet la SPA-ul exterior, fără griji și fără program impus.

Pe tot parcursul sejurului, oaspeții se vor bucura de mic dejun, prânz și cină, inspirate din rețetele autentice ale zonei. Masa de Paște aduce în prim-plan preparate tradiționale precum drobul, friptura de miel, ouăle roșii, cozonacii și deserturile de casă, într-o atmosferă calmă și discretă, specifică sărbătorilor pascale.

Pe durata servirii meselor, Open Bar-ul este inclus și oferă o selecție variată de băuturi: apă plată și minerală Borsec, sucuri naturale și carbogazoase, cafea, limonade, vinuri Cramele Recaș, bere, băuturi tradiționale, spirtoase premium, cocktailuri și long drinks, pentru toate gusturile.

Relaxare și voie bună

Programul artistic completează experiența cu seri de muzică ambientală, DJ live, foc de relaxare în aer liber și o cină festivă de Paște animată de muzică și bună dispoziție, într-un cadru elegant și prietenos, departe de aglomerație.

Accesul la zona de SPA exterior este inclus pe toată durata sejurului și oferă o experiență completă de relaxare: piscine exterioare încălzite cu vedere spre munte, jacuzzi cu cromoterapie, saune finlandeze, turcești și uscate, precum și ciubere cu și fără hidromasaj. Totul este gândit pentru deconectare totală, fără program strict.

Carpentiere Arena pune la dispoziție Wi-Fi gratuit, parcare acoperită, spații exterioare de relaxare și un loc de joacă atent amenajat pentru copii. Gustările reci și calde, alături de fructe proaspete, sunt disponibile între mese.

Rezervarea se face cu un avans minim de 50%, diferența urmând a fi achitată până la 15 martie. Locurile sunt limitate, iar rezervările achitate sunt nerambursabile.

Copiii cu vârsta între 0 și 6 ani beneficiază de gratuitate (fără pat suplimentar), cei între 6 și 14 ani au un tarif special, iar pentru cei peste 14 ani se aplică tariful de adult.

