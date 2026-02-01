percheziții la gara din sibiu: zeci de polițiști fac controale corporale / video

Mai multe echipaje ale Poliției și Jandarmeriei au intervenit de urgență, duminică seara, 1 februarie, în zona Gării Sibiu.

UPDATE: Potrivit IPJ SIBIU, în cursul zilei de duminică, 1 februarie, în jurul orei 16:30, un apel la 112 anunța faptul ca mai multe persoane sunt implicate într-o altercație în Piața 1 Decembrie 1918 din municipiul Sibiu.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, jandarmeria și poliție locală. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că scandalul a fost provocat de doi tineri, ambii în vârstă de 19 ani, domiciliați în localitatea Mohu. Aceștia și-ar fi adresat numeroase injurii în urma unor discuții în contradictoriu.

Ca urmare a celor constatate, cei doi tineri au fost sancționați contravențional cu câte 200 de lei fiecare.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit surselor Ora de Sibiu, în zonă ar fi izbucnit un conflict violent între două sau mai multe persoane, existând suspiciunea că acestea ar deține arme albe sau bâte.

La fața locului, oamenii legii i-au imobilizat pe suspecți și au început să îi percheziționeze corporal, vasta acțiune stârnind panică printre ceilalți trecători.