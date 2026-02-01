pescuitul știucii interzis în județul sibiu: ce riscă cei care încalcă legea

În perioada 1 februarie – 20 martie 2026, pescuitul știucii este interzis pe apele interioare, conform legislației în vigoare.

Măsura are rolul de a proteja una dintre cele mai importante etape din ciclul biologic al speciei, respectiv reproducerea. Pescuitul știucii în perioada de prohibiție este sancționat dur de legislația în vigoare.

Fapta constituie contravenție și se pedepsește cu amendă cuprinsă între 6.000 și 10.000 de lei, la care se poate adăuga reținerea sau suspendarea permisului de pescuit pentru până la 120 de zile. În funcție de gravitatea situației și de circumstanțe, autoritățile pot dispune și alte măsuri complementare, iar în cazurile grave, fapta poate fi încadrată penal.

Știuca este un pește răpitor care se reproduce foarte devreme în sezonul de primăvară, uneori imediat după topirea gheții. În condițiile climatice din România, reproducerea începe, de regulă, în lunile februarie-martie, atunci când temperatura apei ajunge la aproximativ 4-7 grade Celsius.

Femelele pot depune un număr foarte mare de icre, de la zeci de mii până la câteva sute de mii, în funcție de dimensiunea și vârsta exemplarului. Incubarea icrelor durează, în medie, între 8 și 15 zile, perioada fiind influențată direct de temperatura apei.