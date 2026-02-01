românia, în coada europei la salariul minim: diferențe și de mii de euro

România continuă să se afle în coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește salariul minim pe economie. Cu un nivel sub pragul de 1.000 de euro lunar, țara noastră este depășită negativ doar de alte două state membre UE.

Potrivit datelor Eurostat aferente lunii ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie din România este de 795 de euro. Astfel, România ocupă locul al treilea de la coadă în Uniunea Europeană, fiind devansată doar de Letonia și Bulgaria.

Potrivit Digi24, la nivel european, opt state membre au salarii minime sub 1.000 de euro. Cel mai mic salariu minim pe economie se înregistrează în Bulgaria, unde angajații plătiți la acest nivel primesc aproximativ 620 de euro lunar.

La polul opus se află Luxemburg, unde salariul minim pe economie ajunge la 2.700 de euro pe lună, de peste trei ori mai mare decât în România. De asemenea, în Irlanda și Germania salariul minim depășește pragul de 2.300 de euro.

În zona mediană a clasamentului se regăsesc state precum Grecia, Croația, Portugalia și Spania, unde salariul minim pe economie variază între 1.000 și 1.300 de euro.

În ciuda ajustărilor din ultimii ani, România rămâne astfel printre statele cu cele mai mici venituri minime garantate din Uniunea Europeană, diferențele față de economiile dezvoltate ale blocului comunitar fiind în continuare semnificative.

