șelimbărean prins conducând beat la titești, județul vâlcea: peste 1 la mie alcool

În seara zilei de 31 ianuarie, în jurul orei 19:00, polițiștii Serviciului Rutier au oprit în trafic un șofer care circula pe DJ 703H, în localitatea Titești, județul Vâlcea.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Șelimbăr – județul Sibiu. După primele cuvinte cu agenții, aceștia au realizat că șoferul emana halenă alcoolică, motiv pentru care l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul indicat a fost de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.