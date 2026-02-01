senatoarea ruxandra cibu deaconu discuții cu primarii din sibiu despre viitorul tinerilor din mediul rural / foto

Senatoarea USR Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a anunțat organizarea unei întâlniri cu aleșii locali din județul Sibiu, în cadrul căreia a fost discutat programul „Blueprint pentru mâine”, o inițiativă dedicată dezvoltării de strategii pentru tinerii din mediul rural.

Întâlnirea a avut loc după discuțiile purtate anterior în Parlamentul României cu reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Activă, organizația care derulează programul. Potrivit senatoarei, scopul a fost ca ideile acestui proiect să capete o aplicare concretă la nivel local.

„Am făcut un pas mare în județul Sibiu și i-am invitat pe aleșii locali din județ la o discuție care să dea un sens concret ideilor ambițioase ale acestui program”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea a subliniat că se bucură de participarea primarilor și consilierilor locali și consideră că astfel de inițiative pot aduce beneficii reale comunităților din mediul rural.

„Mă bucur că am avut o prezență bună la întâlnire și le mulțumesc primarilor și consilierilor locali care au înțeles că un astfel de program poate fi un câștig pentru comunitățile lor”, a precizat aceasta.

În cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe stabilirea unor standarde clare și pe implementarea unor măsuri care să vizeze direct viața tinerilor din mediul rural.

„Am discutat despre standarde clare și măsuri care să țintească viața tinerilor. Acesta este scopul acestui program”, a mai arătat senatoarea.

Printre subiectele abordate s-au numărat nevoia de a reduce decalajele dintre urban și rural, implicarea tinerilor în viața comunităților și atragerea ONG-urilor care pot sprijini administrațiile locale prin proiecte adaptate nevoilor fiecărei localități.

„Trebuie să-i încurajăm pe tineri să se implice mai mult în viața comunităților lor, iar primăriile au datoria să le ofere cât mai multe oportunități, de participare și de inițiativă locală”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea atrage atenția și asupra riscurilor pe termen lung, în lipsa unor politici publice coerente pentru tinerii din mediul rural.

„Nu putem asista impasibili la această veritabilă discriminare a tinerilor din comune și orașe mici, fără să încercăm să le oferim o alternativă socială reală”, a avertizat aceasta.

În final, Ruxandra Cibu Deaconu avertizează că lipsa de acțiune ar putea avea consecințe grave.

„În caz contrar, vom asista la o dureroasă migrație din rural către urban, mult mai rapidă decât până acum și cu efecte sociale grave”, a concluzionat senatoarea USR Sibiu.