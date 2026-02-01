statul român lovește în bolnavii de cancer: prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția asupra efectelor OUG nr. 91/2025, care prevede că prima zi de concediu medical nu va fi plătită, indiferent de afecțiunea angajatului.

Măsura, care a intrat în vigoare duminică, 1 februarie, afectează în mod disproporționat pacienții cronici, în special pe cei care urmează tratamente oncologice sau biologice.

Potrivit Mediafax, într-o scrisoare deschisă, FABC solicită Avocatului Poporului să analizeze urgența acestei ordonanțe și să sesizeze Curtea Constituțională, precum și să formuleze recomandări către Guvern și CNAS pentru „corectarea imediată” a măsurii.

„Pentru un angajat fără afecțiuni cronice, neplata primei zile de concediu medical poate însemna, ocazional, pierderea unei singure zile de venit. Pentru pacienții cronici aflați în tratamente recurente (spitalizări de zi, terapii oncologice sau biologice, monitorizări medicale obligatorii), această măsură se aplică repetat, de fiecare dată când tratamentul impune absența de la locul de muncă.

În practică, aceasta se traduce prin zeci de zile neplătite anual, cu un impact financiar real și cumulativ. Acești oameni nu lipsesc de la muncă din comoditate. Lipsesc pentru a putea trăi.

Prin această măsură, statul ajunge să sancționeze exact pacienții care aleg să muncească, în ciuda bolii, să contribuie la sistemul de asigurări și evită dependența de prestații sociale”, se arată în scrisoarea deschisă publicată de FBAC.

Federația subliniază că ordonanța descurajează continuarea tratamentului, contravine principiului contributivității în sistemul de asigurări sociale, afectează dreptul pacienților la sănătate și penalizează integrarea profesională a bolnavilor cronici, oncologici și cu boli rare.

În cazul în care Guvernul nu va interveni, FABC amenință că va solicita sprijinul instanțelor europene, invocând posibile conflicte cu principiul nediscriminării, dreptul la protecție socială și dreptul la sănătate, garantate de legislația europeană și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

