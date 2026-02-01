tragedie în antalya: opt morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a răsturnat / video

Tragedie în această dimineață, 1 februarie, după ce un autobuz a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în provincia Antalya din sudul Turciei. Evenimentul rutier a provocat moartea a opt persoane și rănirea altor zeci.

Imaginile difuzate de postul public TRT au arătat autobuzul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă în localitatea Dosemealti, la nord-vest de centrul orașului Antalya.

Guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, a declarat că 8 persoane au murit și alte 26 de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă. Din cauza răsturnării autobuzului, unii pasageri au fost aruncați afară.

Antalya, o destinație turistică populară de pe malul Mediteranei, a fost afectată de ploi torențiale în ultimele zile. La momentul accidentului, carosabilul era ud iar vizibilitatea era redusă din cauza ceții.