Tragedie în această dimineață, 1 februarie, după ce un autobuz a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în provincia Antalya din sudul Turciei. Evenimentul rutier a provocat moartea a opt persoane și rănirea altor zeci.
Imaginile difuzate de postul public TRT au arătat autobuzul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă în localitatea Dosemealti, la nord-vest de centrul orașului Antalya.
Guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, a declarat că 8 persoane au murit și alte 26 de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă. Din cauza răsturnării autobuzului, unii pasageri au fost aruncați afară.
Antalya, o destinație turistică populară de pe malul Mediteranei, a fost afectată de ploi torențiale în ultimele zile. La momentul accidentului, carosabilul era ud iar vizibilitatea era redusă din cauza ceții.
Ultima oră
- Tragedie în Antalya: Opt morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a răsturnat / video acum 14 minute
- Ger persistent și ninsori în aproape toată țara în următoarele 3 zile acum o oră
- România, în coada Europei la salariul minim: diferențe și de mii de euro acum 2 ore
- CSC 1599 Șelimbăr, neînvinsă în amicale! Remiză la Tg Mureș acum 17 ore
- Top 10 județe afectate de concedieri în 2025: pe ce loc este Sibiul acum 18 ore