un român a cucerit internetul spaniol: sfaturile utile pentru casă l-au făcut viral

Valentin Olariu, cunoscut în mediul online spaniol drept Truco Rumano, și-a câștigat popularitatea nu doar prin umor și carismă, ci și prin autenticitatea cu care împărtășește momente din viața sa.

Românul, stabilit în Almería încă de la 15 ani, a reușit să cucerească inimile urmăritorilor spanioli cu sfaturi practice și povești amuzante din viața de zi cu zi.

Într-un interviu, Valentin a povestit că primul său loc de muncă a fost ca feriante, lucrător la bâlciuri și târguri de sezon, job pe care l-a îndrăgit pentru atmosfera sa permanent festivă. Ulterior, a trecut prin mai multe domenii de activitate și astăzi lucrează ca tâmplar metalic, recunoscând sprijinul decisiv al actualului său angajator:

„Șeful pe care îl am acum mi-a oferit șansa vieții mele când m-a angajat la firma lui. Chiar dacă unii colegi nu mă suportau la început, acum mă recunosc ca Truco Rumano și mă acceptă.” a declarat Valentin

Printre lucrurile care îl fascinează cel mai mult în Spania, Valentin menționează oamenii veseli, clima blândă și siguranța de a putea ieși din casă fără griji. De asemenea, este impresionat de mâncarea sănătoasă și gustoasă și de diferența majoră de temperatură comparativ cu România.

Recent, presa spaniolă a relatat despre un truc practic de gospodărie prezentat de Truco Rumano. Conform 20minutos.es, Valentin a explicat cum să identifici și să remediezi o problemă des întâlnită la ferestrele prost instalate, care permit infiltrarea aerului rece iarna și cald vara, crescând consumul de energie.

În videoclipul său de pe contul @trucorumano_official, el arată pas cu pas cum să rezolvi situația:

Scoate șuruburile de la carcasa jaluzelei. Introdu spumă izolatoare în compartimentele superioare și inferioare ale cutiei șnurului. Montează totul la loc.

Valentin explică că această metodă simplă poate economisi până la 40 de euro, evitând apelarea imediată la un specialist. Stilul său direct și accesibil face ca soluția să fie ușor de aplicat și apreciată de publicul larg.