accident pe una dintre cele mai circulate străzi din sibiu: o femeie rănită

O femeie a fost rănită, luni după-amiază, într-un accident produs pe strada Ștefan cel Mare din Municipiul Sibiu. Ea a fost transportată la spital.

Accidentul s-a produs din cauza unui șofer care nu a păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare pe direcția Șelimbăr – Sibiu, un bărbat de 49 de ani din Porumbacu de Jos, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către un bărbat de 32 de ani, din Șelimbăr”, spune Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, o femeie în vârstă de aproximativ 46 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani, a suferit vătămări corporale. În sprijin, la fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, femeia fiind dusă la spital.

„A suferit un traumatism lombar și a fost transportată la UPU Sibiu, conștientă”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Fără mari probleme de trafic.