agitație mare în zona piața cibin: mai multe mașini de pompieri și poliție la fața locului / video foto

Mai multe echipaje de poliție și pompieri au interveni luni, în jurul orei 13:30, pe strada Croitorilor din Sibiu.
Update
„Un echipaj SMURD a intervenit de urgență pe strada Croitorilor din municipiul Sibiu pentru a acorda îngrijiri medicale pentru o femeie în vârstă de aproximativ 18 ani care prezenta tulburări de comportament. Acesta a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie”, a transmis Raluca Marcu, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.
Știre inițială
Agitație de proporții pe strada Croitorilor, în apropierea Pieței Cibin, unde două echipaje de pompieri și mai multe autospeciale de poliție au intervenit de urgență.
Mobilizarea forțelor de ordine a atras atenția locuitorilor din zonă, care au ieșit să vadă ce se întâmplă, presupunând că o persoană ar fi rămas încuiată în locuință.
Revenim cu detalii.
Ultima oră
- Au bătut la Slobozia, dar i-a muștruluit: ce nu i-a plăcut lui ”Munti” și ce mesaj le-a transmis jucătorilor / video acum 16 minute
- Pulse. deschide anul 2026 la Sibiu, cu ”Rouge Affair”: Utopia ajunge pentru prima dată în România acum 23 de minute
- Sibian reținut pentru pornografie infantilă și șantaj: a profitat de o minoră de 17 ani acum 37 de minute
- Pasagerii care zboară de la Sibiu au apă gratuită la dispoziție. Aeroportul confirmă: ”Este potabilă” acum 46 de minute
- Consiliul Județean Sibiu îmbunătățește platforma „Portal Medical”: 10 funcții noi acum 47 de minute