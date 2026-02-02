alertă de vremea rea: ger cu temperaturi de minus 20 de grade în aproape toată țara

De luni, ora 10:00, până marți dimineața, 28 de județe din țară se află sub avertizare Cod galben de ger, emisă de ANM.

Județele vizate sunt: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Harghita, Covasna, Brașov, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Ilfov și municipiul București.

În aceste zone se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu valori maxime între -9 și -3 grade, iar în nordul Moldovei chiar până la -15 grade, unde gerul va persista pe tot parcursul zilei. Noaptea, temperaturile minime vor coborî între -20 și -8 grade.

Până miercuri dimineața este în vigoare și o informare meteorologică valabilă pentru întreaga țară. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, cu temperaturi minime între -20 și -7 grade și maxime între -15 și -2 grade, cele mai scăzute valori fiind în nordul Moldovei.

Pe parcursul zilei de luni se vor semnala ninsori slabe, local în vest, sud și sud-est și izolat în restul țării. În noaptea de marți spre miercuri, în centru și nord-est vor fi precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări locale în regiunile sudice și sud-estice, cu viteze de 40–50 km/h, amplificând senzația de frig. În sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită.