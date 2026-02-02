amenzi uriașe date de consiliul concurenței: unele firme sancționate au sedii și în sibiu

Consiliul Concurenței anunță că, în 2025, a aplicat amenzi în valoare totală de peste 347 milioane de lei, cele mai multe pentru înțelegeri de tip cartel, sancțiunile vizând inclusiv companii care desfășoară activități și au puncte de lucru în județul Sibiu.

Din lista companiilor sancționate de Consiliul Concurenței în 2025 se regăsesc și societăți care au prezență operativă în Sibiu sau desfășoară activități locale: Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, care are puncte de lucru în municipiul Sibiu, și Alten Si-Techno Romania SRL, care figurează cu un punct de lucru în județul Sibiu.

Conform unui comunicat oficial, în cursul anului trecut au fost finalizate 18 investigații, un număr similar cu cel din 2024. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la 347,4 milioane lei, aproximativ 56% din sumă reprezentând amenzi pentru înțelegeri de tip cartel. În total, au fost sancționate 68 de entități, iar 70% dintre acestea au recunoscut încălcarea legislației în domeniul concurenței.

„În 2025, la fel ca în anul anterior, Consiliul Concurenței s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cazuri finalizate care vizează posibile încălcări ale Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene (TFUE – art. 101/art. 102), cu un total de 9 cazuri, urmat de Italia (6), Franța (5) și Germania (5)”, se arată în comunicat

Printre cele mai importante sancțiuni aplicate în 2025 se numără:

163,71 milioane lei (32,15 milioane euro) – opt companii, respectiv Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL, pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială privind împărțirea pieței forței de muncă, cu scopul limitării mobilității angajaților și menținerii unor costuri reduse cu resursa umană;

135,2 milioane lei (26,6 milioane euro) – companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA, pentru înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit;

14,73 milioane lei (2,9 milioane euro) – 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare, pentru o înțelegere ilegală pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România;

8,29 milioane lei (1,66 milioane euro) – Oyl Company Holding AG SRL, Autoprima Serv SRL și Saga Infrastructură SRL, pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR, prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor;

4,55 milioane lei (915.068 euro) – compania Thelios SpA, pentru participarea, alături de Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

Potrivit Mediafax, tot în 2025, Consiliul Concurenței a autorizat un număr record de tranzacții – 119, cel mai mare din ultimii 22 de ani. În două dintre aceste cazuri au fost impuse condiții, respectiv preluarea Telekom Romania Mobile Communications de către Digi România și Vodafone România, precum și preluarea Grupului Regina Maria (Centrul Medical Unirea SRL) de către Mehiläinen Oy.

În cazul preluării magazinelor La Cocoș de către Grupul Schwarz, autoritatea a declanșat o investigație privind compatibilitatea operațiunii cu mediul concurențial, fiind prima investigație de acest tip din ultimii opt ani.

Pe parcursul anului trecut au fost deschise 14 investigații noi, menținându-se trendul din 2024, în domenii precum auto, semnalizare rutieră, licitații pentru servicii IT și licitații pentru produse și echipamente medicale utilizate în prevenția situațiilor cu caracter epidemic. Jumătate dintre aceste investigații vizează posibile înțelegeri între companii.

La finalul anului 2025, Consiliul Concurenței avea în curs 46 de investigații, dintre care 74% priveau înțelegeri anticoncurențiale. De asemenea, au fost efectuate 21 de inspecții inopinate – un record al ultimilor ani – fiind verificate 52 de sedii și puncte de lucru.

„Am analizat un număr record de concentrări economice, unele cu un grad ridicat de dificultate, am finalizat investigații complexe, inclusiv prima investigație pe piața forței de muncă, și am aplicat sancțiuni semnificative. În același timp, am urmărit ca măsurile de sprijin finanțate din fonduri naționale și europene să respecte regulile comunitare și să contribuie la stabilitatea economică”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.