au bătut la slobozia, dar i-a muștruluit: ce nu i-a plăcut lui ”munti” și ce mesaj le-a transmis jucătorilor / video

FC Hermannstadt a stopat la Slobozia o serie de 13 etape de campionat fără victorie, dar antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu așteaptă o serie de rezultate pozitive.

Cele două goluri încasate la Slobozia nu l-au mulțumit pe antrenorul sibienilor. ”Am făcut analiza jocului, nu numai fundașii sunt vinovați când se încasează gol, toată echipa este vinovată. Când primești goluri și când marchezi, toată echipa este lăudată pentru pentru marcarea golului. Sigur, nu am fost mulțumit pentru că au venit două goluri, chiar și la pauză le-am spus să jucăm să nu primim gol, dar am primit foarte repede, am băgat adversarul în joc, sper să nu se mai întâmple greșelile care s-au făcut în jocurile anterioare” a punctat ”Munti”.

Trei jocuri grele într-o săptămână

Nu a fost timp de euforie după victoria de la Slobozia, care ar trebui să readucă Sibiul pe făgașul normal. ”Am încercat să dau încredere echipei, să schimbăm din mers lucruri care n-au funcționat sau lucrurile noi care trebuie să funcționeze. Sigur, după meciul de la Slobozia am spus că nu avem timp de sărbătoare, nici măcar o oră. Trebuia să ne gândim după acea victorie muncită la Slobozia la meciul de marți, cu Rapid, va fi un joc foarte greu. Îmi doresc foarte mult să avem continuitate la nivelul rezultatelor pozitive, pentru că într-o săptămână avem trei jocuri foarte grele, cu Slobozia, Rapid și Pitești și vreau să ieșim foarte bine din această triplă, cu cât mai multe puncte” a anunțat Dorinel Munteanu.

”Să abordeze jocul cu încredere”

Tehnicianul așteaptă și în meciul de marți cu Rapid, roadele pozitive după munca depusă în ultima perioadă. ”Avem în față Rapid, o echipă foarte bună, de play-off, cu pretenții la titlu, îi respectăm, dar nimic mai mult. Vreau ca jucătorii noștri să fie concentrați, să fie apți din punct de vedere fizic și mental și să abordăm jocul cu mare încredere, nu datorită rezultatului cu Unirea, ci pentru că au muncit foarte bine, au fost receptivi la ceea ce le-am cerut. Vreau pe teren propriu cu Rapid să obținem un rezultat pozitiv. Eu nu schimb niciodată sistemul, pentru că nici bine nu au început să înțeleagă modulul în care jucăm. Ca să înțelegi un sistem, îți trebuie câteva luni” a mai completat ”Neamțul”.

”Nu mă mulțumesc cu puțin”

”Nu mă bazez pe ceea ce se întâmplă la Rapid, ci mă bazez doar pe ceea ce facem noi și de aceea preocuparea mea numărul unu a fost să ne recuperăm foarte bine, fiindcă antrenamente intense nu poți să faci pe perioade foarte scurte. Sigur, băieții sunt concentrați și au înțeles mesajul meu exact după meciul de la Slobozia. Duminică a fost o recuperare ușoară, antrenament ușor, luni la fel. Ei știu foarte bine că eu nu mă mulțumesc cu puțin și chiar ei nu ar trebui să se mulțumească cu puțin. Dacă nu legi o serie pozitivă după o victorie, practic nu ai realizat nimic” a subliniat Dorinel Munteanu.

Meciul FC Hermannstadt – Rapid este programat marți, de la ora 20.30, pe ”Municipalul” din Sibiu.