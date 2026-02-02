consiliul județean sibiu îmbunătățește platforma „portal medical”: 10 funcții noi

Consiliul Județean Sibiu avansează cu digitalizarea serviciilor publice din domeniul sănătății și lucrează, în prezent, la dezvoltarea versiunii 3.0 a platformei „Portal Medical”.

Proiectul, unic la nivel național, le permite pacienților acces online la propriul dosar medical, iar finalizarea noii versiuni este estimată pentru luna aprilie 2026.

Platforma Portal Medical este utilizată în prezent de peste 21.000 de utilizatori, iar mai mult de 100 de medici de familie sunt înscriși în sistem, ceea ce confirmă utilitatea acesteia și interesul crescut al comunității medicale și al pacienților pentru soluții digitale moderne.

Noua versiune, aflată în lucru, va aduce funcționalități extinse, menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor și să faciliteze accesul la servicii medicale integrate.

Printre principalele îmbunătățiri avute în vedere se numără:

posibilitatea de autentificare prin RoeID;

funcție de ștergere a contului propriu;

afișarea grafică a evoluției rezultatelor analizelor medicale;

introducerea unei secțiuni de informații utile;

posibilitatea de programare la analize medicale și investigații imagistice;

vizualizarea studiilor de imagistică medicală;

pentru medicii de familie, verificarea statusului de internare al pacientului;

posibilitatea de creare de subconturi pentru aparținători;

evidența donatorilor de sânge;

integrarea unui modul de telemedicină.

“Portal Medical este un proiect viu, care evoluează constant în funcție de nevoile oamenilor și ale sistemului de sănătate. Îi încurajez pe sibieni să își creeze un cont și să folosească platforma, pentru a avea acces rapid și sigur la propriile date medicale” , a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prin dezvoltarea versiunii 3.0, Consiliul Județean Sibiu urmărește consolidarea Portalului Medical ca instrument de sprijin atât pentru pacienți, cât și pentru profesioniștii din domeniul sănătății, contribuind la un act medical mai eficient, mai transparent și mai bine coordonat.

Consiliul Județean Sibiu va comunica public etapele următoare și momentul finalizării noii versiuni, pe măsură ce procesul de dezvoltare avansează.

Pentru cont accesați – https://portalmedical.cjsibiu.ro/