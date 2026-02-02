cruzime fără margini: sibian condamnat după ce a omorât 3 câini

Un bărbat din Tilișca a ajuns în fața judecătorilor după ce, în urmă cu mai bine de 3 ani, a ucis trei câini și a aruncat cadavrele pe malul unui râu. Individul va scăpa de închisoare, însă va rămâne în atenția oamenilor legii timp de 2 ani.

Cazul a avut loc în 9 noiembrie 2022, atunci când individul a omorât 3 pui de câine, de aproximativ 2 luni, în curtea unei pensiuni din localitatea sibiană Tilișca. După ce i-a ucis, a dus cadavrele pe malul râului din sat.

Un martor a auzit schelălăitul de durere al cățeilor și a sunat imediat la 112. Poliția a venit atunci în zonă și l-a informat pe proprietarul pensiunii de fapta care s-a produs în curtea lui. Acesta a anunțat-o apoi pe soția inculpatului, care se ocupa de îngrijirea pensiunii, despre cele constatate de poliție. În timpul audierilor, individul și-a recunoscut fapta, descriind modul sadic în care a acționat. „A declarat că în data de 09.11.2022, în timp ce se afla în curtea imobilului (…), a omorât, cu intenție, 3 câini trântindu-i de dalele din curte. Inculpatul a menționat că după ce și-a dat seama că aceștia au decedat, i-a luat și i-a dus pe albia râului situat în fața pensiunii. Inculpatul a declarat că a procedat în acest mod deoarece cei trei câini se tot întorceau în curtea imobilului și provocau diverse pagube”, potrivit rejust.ro.

În luna mai a anului trecut, bărbatul, care a fost cercetat în stare de libertate, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. În 2 februarie 2026, el a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Timp de 2 ani însă va rămâne sub supraveghere și va trebui să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe orice deplasare depășește 5 zile și să comunice schimbarea locuinței sau locului de muncă. De asemenea, va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile. Sentința nu este definitivă.