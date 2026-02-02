cuvinte care au pus pe gânduri credincioșii, rostite de mitropolitul ardealului: sute de oameni prezenți la catedrala mitropolitană / foto

Prima duminică a perioadei Triodului a adunat numeroși credincioși la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură centrat pe chemarea la pocăință și smerenie, specifică începutului acestui important timp liturgic de pregătire pentru praznicul Învierii Domnului.

Din soborul slujitor au făcut parte cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, alături de slujitorii Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a explicat Evanghelia Duminicii a 33-a după Pogorârea Duhului Sfânt, în care este prezentată Pilda Vameșului și a Fariseului, subliniind contrastul dintre mândrie și smerenie în viața duhovnicească.

Ierarhul a arătat că rugăciunea vameșului a fost primită de Dumnezeu nu pentru faptele sale, ci pentru adânca smerenie și conștiința păcătoșeniei sale, spre deosebire de rugăciunea fariseului, care, deși își împlinea formal poruncile, era lipsită de smerenie și de recunoașterea lucrării lui Dumnezeu în viața sa. Mitropolitul Ardealului a evidențiat faptul că împlinirea poruncilor este necesară pentru mântuire, însă aceasta trebuie însoțită de smerenie și de conștiința dependenței omului de harul dumnezeiesc.

Totodată, ierarhul a îndemnat credincioșii ca, pe parcursul perioadei Triodului, să își intensifice rugăciunea și să ceară ajutorul lui Dumnezeu cu inimă smerită, fără a se lăuda cu faptele proprii, ci recunoscând nevoia permanentă de milă și sprijin dumnezeiesc.

La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți au primit binecuvântarea arhierească și au înălțat rugăciuni pentru întărire duhovnicească, în vederea parcurgerii cu folos a acestei perioade de pregătire pentru marele praznic al Învierii Domnului.

FOTO Costin Chesnoiu