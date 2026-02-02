două tiruri implicate într-un accident pe valea oltului: trafic blocat

Traficul rutier este blocat luni dimineață pe Valea Oltului din cauza producerii unui accident la Călimănești.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează că, pe DN 7CC – Centura Călimănești, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autocamioane.

„În urma tamponării nu au rezultat victime, însă traficul rutier este blocat. La fața locului se află polițiștii Serviciului Rutier, care desfășoară activități pentru fluidizarea circulației și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului”, informează IPJ Vâlcea.

IPJ recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență, să respecte indicațiile polițiștilor și pe cât posibil, să utilizeze rute alternative.