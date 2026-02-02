după era ultra: de ce telefoanele pliabile devin noua strategie pentru valoare premium

Industria smartphone‑urilor a intrat într-o etapă în care inovația incrementală nu mai este suficientă pentru a impresiona publicul sau pentru a justifica prețuri tot mai ridicate. Modelele de tip Ultra, inclusiv flagship‑uri precum Samsung S25 Ultra, au ridicat standardul în camere, ecrane și putere de procesare, însă diferențele între generații devin tot mai subtile. În fața acestui plafon tehnologic, producătorii caută noi modalități de a oferi plus valoare reală. Aici intervin telefoanele pliabile și, mai nou, cele trifolding. Necesitatea de a ieși din standardele clasice devine tot mai clară.

Pe măsură ce cererea pentru integrarea mobilității cu experiențe vizuale mari crește, brandurile investesc masiv în formate hibride. Samsung a fost pionierul segmentului foldable, iar succesul seriei Flip și Fold a repoziționat compania în fruntea industriei. Totuși, odată cu lansarea telefoanelor trifolding, strategia devine mult mai ambițioasă: nu doar un telefon, nu doar o tabletă, ci o platformă mobilă complet nouă. Aceste dispozitive îmbină portabilitatea cu productivitatea într-un mod unic. Evoluția merge rapid.

Trecerea către formate multi‑fold nu este doar despre design, ci despre creșterea valorii per unitate vândută. Un pliabil costă deja mai mult decât un flagship obișnuit, însă un dispozitiv trifolding duce această valoare la un nou nivel. Samsung a confirmat direcția odată cu apariția modelului Galaxy Z TriFold, primul său dispozitiv comercial cu două balamale, disponibil global la începutul lui 2026. Lansarea a atras atenția tocmai pentru poziționarea sa premium. Este un salt major în strategie. Iar industria observă.

Pe lângă hardware, accesorii precum casti Samsung devin parte din ecosistem, crescând investiția per utilizator. În timp ce un smartphone convențional rămâne piesa centrală, un pliabil — în special o versiune TriFold — deschide ușa către utilizare multiplă: entertainment, productivitate, multitasking avansat. Aceasta este direcția prin care producătorii își cresc nu doar marjele, ci și relevanța în piață. Tehnologia redefinește standardele.

Cum arată trecerea industriei către valoarea premium

Marile companii au observat că utilizatorii aleg flagship‑urile pentru consistență, dar pliabilele pentru noutate și productivitate. Asta înseamnă o oportunitate clară: dispozitive cu preț mai mare, dar care justifică diferența prin versatilitate. Samsung s-a mișcat strategic în această direcție, mai ales după consolidarea poziției seriei Ultra. Samsung S25 Ultra rămâne etalonul pentru camere și performanță, însă pliabilele capătă rolul de a depăși limitele formatului tradițional. Este o schimbare calculate si necesară.

Flip‑urile au atras public tânăr prin form factor-ul lor compact, în timp ce Fold‑urile au atras utilizatorii de business. Totuși, categoria TriFold merge mai departe: un dispozitiv care se desface în două direcții și oferă un ecran de 10 inci într-o formă de buzunar. Lansările recente confirmă apetitul pieței pentru astfel de produse. Samsung a prezentat Galaxy Z TriFold nu doar ca pe un experiment, ci ca pe o direcție strategică asumată, iar reacțiile confirmă interesul.

Z TriFold — pasul logic după anii de perfecționare Fold & Flip

Potrivit informațiilor confirmate prin Tom’s Guide, Galaxy Z TriFold include un ecran exterior de 6.5 inci și un ecran interior de 10 inci, cu luminozitate de până la 2.600 nits pe exterior și 1.600 nits pe interior, demonstrând un progres clar în zona de afișare complexă.

Aceste cifre plasează dispozitivul la un nivel vizual superior, comparabil sau chiar peste modelele Fold anterioare. Deschiderea dublă schimbă modul în care interacționezi cu aplicațiile și modul în care te organizezi într-un flux multitasking autentic. Experiența devine apropiată de o tabletă. Portabilitatea rămâne intactă.

Folosirea balamalelor multiple vine cu provocările sale, iar Samsung a investit masiv în rezistență. Conform Android Central, TriFold are un profil extrem de subțire — doar 3.9 mm la cel mai subțire punct atunci când este deschis — și include cea mai mare baterie văzută până acum într-un pliabil Samsung. Acest lucru îl apropie de autonomia unui smartphone clasic, iar diferența se simte în utilizare intensă. Rezistența chiar contează, iar durabilitatea e cheia adoptării.

Avantaje față de un pliabil convențional

Fold‑urile oferă deja o experiență duală: smartphone + mini tabletă. Un TriFold extinde ideea, adăugând o a treia suprafață și permițând tranziții multiple între moduri de lucru. Ecranul de 10 inci permite rularea simultană a trei aplicații în format vertical, fără ca spațiul să devină aglomerat. Potrivit Digital Trends, TriFold rulează și One UI optimizat pentru productivitate, inclusiv suport avansat pentru Samsung DeX şi funcții AI îmbunătățite.

Acest lucru transformă dispozitivul într-o unealtă profesională reală, nu doar într-un concept avansat. Versatilitatea devine argumentul central.

Spre deosebire de un Flip, care este orientat spre lifestyle și portabilitate maximă, TriFold este pentru utilizatorii care își doresc spațiu real de lucru. Față de un Fold, TriFold dublează suprafața utilizabilă și aduce un impact vizual mai mare, fără a sacrifica modul smartphone. Este, practic, trei dispozitive într-unul singur. Iar trecerea este instantanee.

Avantaje clare față de Samsung S25 Ultra

Samsung S25 Ultra rămâne unul dintre cele mai stabile, performante și bine echilibrate flagship‑uri de pe piață. Are un ecran de 6.9 inci, un procesor Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy și o cameră de 200 MP, toate confirmate în lista completă de specificații GSM Arena. Totuși, când discutăm despre multitasking, spațiu de lucru și productivitate, TriFold depășește limitele unui smartphone tradițional. Este o altă categorie de produs.

Pentru consum multimedia, TriFold oferă un ecran mai mare decât orice smartphone obișnuit. Pentru gaming, suprafața extinsă face diferența. Pentru proiecte vizuale, spațiul ajută la editări rapide. Este o combinație între mobilitate și performanță creativă. Diferențele sunt evidente.

Accesoriile rămân un punct forte pentru întreaga gamă Samsung. Utilizatorii care trec de la un smartphone convențional la un pliabil își extind ecosistemul prin accesorii compatibile, precum castile Samsung. Ele devin elemente esențiale pentru consum media, videoconferințe sau gaming, deoarece conexiunea dintre software și hardware este optimizată intern. Ecosistemul aduce valoare adăugată. Iar experiența devine coerentă.

De ce crește valoarea medie pe unitate

Strategia este clară: o categorie nouă, cu prețuri semnificativ mai mari, dar justificată prin funcționalități reale. Conform Samsung, prețul de 2.899 USD pentru TriFold reflectă atât costurile mari de producție, cât și poziționarea premium a produsului.

La acest nivel, producătorii nu mai vând doar hardware, ci o platformă completă, profitabilă pe termen lung. Brandurile creează experiențe, nu doar dispozitive.

Accesoriile premium (precum casti Samsung), garanțiile extinse și serviciile digitale completează investiția. Valoarea pe utilizator crește organic. Strategia funcționează în piețele mature, iar Samsung o adoptă fără rezerve.

Telefoanele Ultra rămân esențiale pentru stabile performance, iar modele precum Samsung S25 Ultra continuă să stabilească standardul. Totuși, viitorul valorii premium se mută rapid spre pliabile și mai ales spre trifolding. Utilizatorii caută mai mult spațiu, mai multă flexibilitate și o experiență hibridă între telefon și tabletă. TriFold este răspunsul natural. Iar piața se adaptează.

Pe termen lung, producătorii vor investi masiv în aceste categorii avansate, deoarece ele permit diferențiere, marje mai mari și un ritm accelerat de inovație. Ecosistemele — inclusiv accesorii precum casti Samsung — vor juca un rol decisiv. Totul se leagă în jurul ideii de continuitate. Iar continuitatea este viitorul mobile‑ului.

Samsung a făcut deja pasul decisiv: TriFold nu este doar un experiment, ci începutul unei noi ere. Într-o industrie în care granițele dintre categorii se estompează, formatul multifolding este următorul capitol al mobilității. Iar valoarea per unitate reflectă exact acest lucru.