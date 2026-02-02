durere fără margini în chirpăr: doi frați, de 6 și 9 ani, au murit înecați / foto

O tragedie s-a produs luni după-amiază în localitatea Chirpăr, județul Sibiu, unde doi copii, o fetiță de aproximativ 6 ani și fratele ei de 9 ani, au murit după ce au căzut într-un pârâu.

Alarmarea autorităților s-a făcut printr-un apel la 112, în jurul orei 16:25. Acesta anunța inițial căderea în apă a unei fetițe în vârstă de 6 ani. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Sibiu: cu o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Totodată, a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov.

Fetița a fost găsită rapid și extrasă din apa rece. Un echipaj SAJ aflat în zonă, care efectua o externare, a fost redirecționat de urgență la locul intervenției. Ambulanțierul a început imediat manevrele de resuscitare, continuate apoi de echipajul SAJ din Agnita și ulterior de personalul medical de pe elicopterul SMURD. Din păcate, după aproximativ o oră de eforturi, minora a fost declarată decedată.

În jurul orei 17:30, salvatorii au fost informați că există suspiciunea ca și fratele fetiței, în vârstă de aproximativ 9 ani, să fi căzut în apa rece a pârâului. De urgență, căutările au fost extinse pentru identificarea copilului.

După mai bine de două ore de căutări, echipajele de intervenție l-au găsit și pe băiatul în vârstă de 9 ani. Din păcate, și în cazul acestuia a fost declarat decesul.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei doi copii se jucau pe gheață, însă aceasta s-a rupt sub greutatea lor. După ce au căzut în apă, nu au reușit să înoate și să se mențină la suprafață, iar temperatura scăzută a apei le-a epuizat rapid forțele.