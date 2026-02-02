elevii de la ”lazăr”, învățați să reacționeze în fața bullying-ului și a violenței: ”sperăm să capete mai mult curaj”

Elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu au participat luni, 2 februarie, la activități în cadrul proiectului „Bullying, violență? Nu în clasa mea!”.

Această inițiativă este dedicată prevenirii violenței și promovării unui mediu educațional sigur. La eveniment au participat elevii clasei a X-a E, coordonați de diriginta prof. Stela Negrea.

Activitățile au fost susținute de profesorul și consilierul școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia, director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu. În cadrul discuțiilor interactive, au fost incluse prezentări foto – video despre toate formele de bullying: fizic, psihologic și cyberbullying.

„Noi desfășurăm o campanie pentru toate clasele pentru prevenirea bullying-ului și a violenței școlare. Discutăm cu elevii despre ce trebuie să facă în astfel de situații și îi îndrumăm cum și unde pot raporta incidentele, fie în școală, fie online sau pe platforme precum Salvați Copiii”, a declarat profesorul și consilierul școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia

De asemenea, consilierul școlar a precizat că elevii arată deja un nivel ridicat de informare privind prevenirea și gestionarea actelor de bullying, iar acolo unde lipsesc cunoștințele, cadrele didactice oferă sprijin și ghidare practică.

Potrivit declarațiilor, niciun elev nu a semnalat cazuri concrete de bullying sau incidente pe rețelele sociale. Dacă vor exista pe viitor, tinerii sunt încurajați să se adreseze consilierilor școlari.

“Niciun elev nu ne-a spus că ar fi trecut prin astfel de situații de cyberbullying pe Facebook sau alte platforme. I-am întrebat dacă cunosc alți elevi aflați în această situație, iar răspunsul a fost negativ. Deoarece activitatea s-a desfășurat în clasă, poate le-a fost mai greu să vorbească deschis. Totuși, sperăm ca, după aceste activități, elevii să capete mai mult curaj și să se adreseze cabinetului consilierului școlar dacă întâmpină probleme.” a mai declarat profesorul și consilierul școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia

Evenimentul face parte dintr-un program mai amplu desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, dar și în alte școli din județul Sibiu, menit să promoveze siguranța și respectul în mediul școlar.