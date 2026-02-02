furt din catedrala mitropolitană din sibiu: hoața a fost condamnată

O femeie din județul Brașov a fost condamnată recent la închisoare de Judecătoria Sibiu pentru un furt comis în primăvara anului 2022. Aceasta a sustras din Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” rucsacul unui enoriaș.

Totul s-a întâmplat în 13 iulie 2022, în jurul orei 16:15, în incinta Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din municipiul Sibiu. Femeia a intrat în biserică și a furat de pe un scaun rucsacul unui enoriaș. În interiorul acestuia omul avea documente de stare civilă, dar și suma de 2.300 de lei. Odată ce a însușit fără drept rucsacul, femeia a părăsit lăcașul de cult, potrivit rejust.ro.

Doi ani mai târziu, hoața a ajuns în fața magistraților. Atât în fața organelor de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată, ea a recunoscut fapta.

De curând, aceasta a fost condamnată la închisoare. Judecătorii au stabilit că nu se afla la prima abatere și mai avea pe numele ei o condamnare de 2 ani și 3 luni cu executare pentru o tâlhărie comisă în august 2024. Pentru infracțiunea de furt din catedrală, instanța a decis că 6 luni de detenție sunt suficiente, așadar, după contopirea pedepselor, ea a primit o condamnare de 2 ani și 5 luni de închisoare. Femeia are aproximativ 50 de ani, este din satul Șoarș din județul Brașov, este divorțată și are studii medii.