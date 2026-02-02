iarna a revenit în românia: cum se circulă pe drumurile naționale din țară

Conform Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la această oră nu sunt înregistrate drumuri închise din cauza ninsorilor.

Totuși, având în vedere condițiile meteorologice recente, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să permită accesul utilajelor de deszăpezire acolo unde este necesar.

Drumarii acționează permanent pe întreaga rețea rutieră administrată, însă în zonele cu ninsoare abundentă zăpada se depune imediat după trecerea utilajelor. CNAIR precizează că menținerea drumurilor „la negru” pe timpul ninsorilor nu este posibilă, indiferent de numărul utilajelor folosite.

Intervenții în ultimele 12 ore

În ultimele 12 ore, CNAIR a intervenit cu 1.073 de autoutilaje și a împrăștiat 5.330 de tone de material antiderapant și 11,3 tone de CaCl₂. Toate direcțiile regionale sunt mobilizate pentru a asigura partea carosabilă practicabilă.

Șoferii sunt sfătuiți să:

circule prudent și să adapteze viteza la condițiile drumului;

plece la drum doar cu autovehiculele echipate corespunzător pentru iarnă;

folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei și să evite manevrele bruște;

se informeze în prealabil despre starea drumurilor, accesând Dispeceratul CNAIR sau apelând 021/9360.

În această perioadă se circulă în condiții de iarnă, ceea ce presupune o atenție sporită la drum și respectarea recomandărilor autorităților.