măgura cisnădie pierde o jucătoare importantă. a semnat cu o rivală la promovare!

Echipa de handbal Măgura Cisnădie a anunțat luni că a reziliat amiabil contractul cu Krisztina Toth, jucătoare care a mers la CSM Tg. Mureș.

Măgura Cisnădie s-a despărțit de coordonatorul de joc Krisztina Toth (23 ani), una din cele două jucătoare care au rămas vara trecută la echipă după retragerea din Liga Națională.

”O handbalistă care a făcut parte din familia Clubului Sportiv Măgura Cisnădie și care a demonstrat, de fiecare dată, profesionalism, dedicare și implicare. Îți mulțumim pentru munca depusă, pentru energia adusă echipei. Îți dorim mult succes în continuare în carieră și împliniri pe toate planurile” este mesajul de despărțire postat pe pagina oficială a CS Măgura Cisnădie.

Foto: CSM Tg. Mureș

Fosta jucătoare a Măgurii a fost imediat prezentată acasă, la CSM Târgu Mureș, liderul din seria în care activează și Cisnădie și o echipă cotată cu șanse mari la promovare.

”Miercurea trecută juca încă împotriva echipei noastre, astăzi este jucătoarea noastră! Bine ai venit acasă, Krisztina!” este postarea dată publicității de clubul CSM Tg. Mureș. Mureșencele sunt lidere în Seria C din Divizia A, cu punctaj maxim.

Foto: CSM Tg. Mureș

Krisztina are dublă cetățenie, română și maghiară și a mai evoluat în carieră la ETO Gyor II și HC Zalău. Ea venise la Cisnădie în vara anului 2024.

În acest sezon, Toth a reușit 50 de goluri și 17 pase decisive în cele 10 meciuri în care a evoluat pentru echipa condusă de Alexandru Weber.