mica italie din centrul avrigului: pizza burger paradis

Dacă treci prin centrul Avrigului, pe strada Gheorghe Lazăr, chiar vizavi de Primărie, este imposibil să nu simți o adiere care te duce cu gândul la vacanțele mediteraneene. De trei ani, Pizza Burger Paradis a devenit punctul zero al gastronomiei locale, un loc care a demonstrat că nu ai nevoie de un bilet de avion pentru a savura o pizza ca la Napoli, ci doar de o vizită la numărul 25.

Restaurantul nu este doar un loc unde îți potolești foamea, ci o destinație în sine pentru cei care refuză compromisul în farfurie. Într-o piață invadată de semipreparate, acest local din Avrig a ales calea grea, dar corectă: totul proaspăt, nimic congelat, totul „făcut în casă”.

Un tur gastronomic: De la Napoli la Avrig

Vedeta incontestabilă a meniului este pizza napoletană. Secretul ei nu stă doar în rețetă, ci și în dotările tehnice de top ale locației. Pizza Burger Paradis găzduiește un cuptor cu vatră special, aprobat pentru standardele napoletane, unde temperatura urcă la minim 420 de grade Celsius. Totul pentru un rezultat autentic: blat inconfundabil, subțire, elastic, cu o margine crocantă la exterior și moale la interior.

Dar tehnica nu ar însemna nimic fără ingrediente. La Pizza Burger Paradis din Avrig, aprovizionarea se face ca pentru un restaurant italienesc. Făina, roșiile San Marzano (cele mai bune pentru sos), salamul Napoli și brânza Fior di Latte sunt aduse direct din Italia.

„Nu avem ketchup în locație, doar sos de roșii făcut de noi. Încercăm să educăm gusturile, să explicăm de ce o pizza autentică nu e cu de toate, ci un echilibru fin de arome”, explică reprezentanții localului.

În meniu regăsiți pizza clasice (Margherita, Marinara, Capriciosa, Prosciutto Cotto, Salami), dar și reinterpretări delicioase pentru gusturile locale (Columbiana, Pancetta e Patate, Carbonara).

Inovația casei: Micii pe Focaccia

Deși respectă cu sfințenie tradiția italiană, Pizza Burger Paradis a inovat preparatele pentru avrigeni. Așa au apărut micii pe focaccia.

Pentru că în restaurant nu se servește pâine convențională, bucătăria a transformat necesitatea în virtute. Micii sunt gătiți direct în cuptorul cu vatră, pe un pat de focaccia proaspătă. Metoda păstrează carnea incredibil de suculentă, iar aluatul împrumută din aromele preparatului. Este întâlnirea perfectă dintre tradiția românească și cea italiană.

Burgeri, paste și desert

Pe lângă pizza și faimoșii mici, meniul include burgeri artizanali, strips-uri și aripioare de pui (toate pregătite manual, fără produse congelate), iar recent, bucătăria proaspăt extinsă și modernizată a introdus și o selecție variată de paste.

De altfel, pentru ca masa să fie completă, în meniu se regăsesc și deserturi, precum pizza cu nutella și banane, tiramisu, lava cake, clătite și cheesecake.

Atmosferă de familie și evenimente private

Pizza Burger Paradis este mai mult decât o bucătărie rapidă: este un spațiu al comunității. Localul este primitor, luminos și gata să găzduiască evenimente de familie. Fie că e vorba de o zi de naștere sau o masă festivă, spațiul poate acomoda până la 40 de invitați care se pot bucura de intimitate și servire dedicată.

Iar pentru serile în care vrei să aduci „Paradisul” la tine în sufragerie, restaurantul dispune de o flotă proprie de livrare, asigurându-se că mâncarea ajunge caldă la orice adresă din zona Avrigului.

Garanția calității: Pasiunea unui bucătar întors acasă

În spatele acestui concept stă Ovidiu Drăghici, cel care dă tonul în bucătărie. După o perioadă în care a visat să deschidă un local în Sibiu, Ovidiu a ales să investească acasă, în Avrig, dorind să ofere comunității ceva ce lipsea: calitate premium.

Alături de o echipă de oameni pasionați, Ovidiu veghează ca motto-ul casei să fie respectat în fiecare farfurie care iese din bucătărie: „Gătit cu drag, cinstit și ca acasă”.

Pizza Burger Paradis te așteaptă în Avrig, pe Str. Gheorghe Lazăr nr. 25. Comenzile se fac la numărul de telefon 0770946456. Detalii găsiți și pe site-ul pizza-burger-paradis.eatbu.com, dar și pe Facebook și Instagram.