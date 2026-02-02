tragedie la chirpăr: o fetiță și fratele ei au murit înecați în râul din sat / foto

ISU Sibiu a intervenit, luni după-amiază, în jurul orei 16:25, pe raza localității Chirpăr, după ce o fetiță în vârstă de aproximativ 6 ani a căzut într-un pârâu.

UPDATE ORA 19:00 – După mai bine de două ore, echipajele prezente la fața locului l-au găsit și pe băiatul în vârstă de 9 ani, însă, din păcate, a fost declarat decesul și în cazul lui.

UPDATE ORA 18:00 – Din informațiile primite de la fața locului se presupune că în apă este căzut și fratele fetiței, în vârstă de aproximativ 9 ani. În aceste momente se efectuează căutări.

SAJ Sibiu a intervenit cu trei echipaje medicale. Unul dintre echipajele SAJ efectua o externare și se afla în zonă. Acesta a fost redirecționat de urgență către locul tragediei. Ambulanțierul a început manevrele de resuscitare, continuând până la sosirea echipajului de la Agnita, iar apoi împreună până la sosirea elicopterului. Din păcate, după aproximativ o oră, minora a fost declarată decedată.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un apel la 112 a anunțat în această seară căderea unei fetițe de doar 6 ani într-un pârâu de pe raza localității Chirpăr, județul Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate: o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov.

Fetița în vârstă de doar 6 ani a fost găsită și extrasă din apa rece, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare.