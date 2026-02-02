Municipiul Sibiu a obținut finanțare nerambursabilă pentru eficientizarea energetică a Colegiului Tehnic Energetic

Municipiul Sibiu a semnat în data de 31.10.2025 contractul de finanțare pentru implementarea unui proiect inovator dedicat creșterii eficienței energetice și promovării tehnologiilor sustenabile în cadrul Colegiului Tehnic Energetic. Astfel, patru clădiri ale Colegiului Energetic vor fi reabilitate în vederea îmbunătățirii performanțelor energetice, finanțarea investiției fiind asigurată din fonduri nerambursabile în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

Cele 4 imobile însumează o suprafață desfășurată de aproape 9.700 mp și găzduiesc școala, atelierele, sala de sport și căminul.

Principalele lucrări de reabilitare vor consta în:

Reabilitarea termică a pereților exteriori și înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie performantă energetic;

Instalarea de sisteme alternative pentru producerea energiei termice și electrice;

Instalarea a 171 panouri fotovoltaice și a unor pompe de căldură;

Montarea unor sisteme de ventilare cu recuperare de căldură;

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de iluminat din clădiri;

Instalarea unui sistem integrat de management al energiei;

Reabilitarea sistemului de încălzire și a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră;

Adaptarea clădirilor la normativele de securitate la incendiu;

Dotarea cu rampe și lifturi mobile pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Pe lângă creșterea confortului în spațiile Colegiului, proiectul va avea ca rezultat o economie de energie de 75% și reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 85% /an.

Proiectul conține elemente inovatoare precum: realizarea de energie regenerabilă prin mișcare, cu ajutorul unei pardoseli cinetice amplasată în curtea colegiului, izolarea podului clădirilor cu lână de oaie, un material natural și durabil, implementarea unui sistem natural de umbrire pe fațada sudică a liceului, realizat din plase sau tije metalice zincate care vor susține plante agățătoare verzi.

Valoarea totală a proiectului este de 75.743.098,97 lei inclusiv TVA, din care contribuția Municipiului Sibiu va fi de maxim 18.590.200, 96 milioane de lei reprezentând cofinanțarea și cheltuielile neeligibile. În perioada următoare se va organiza procedura de achiziție pentru elaborarea proiectului tehnic și a execuției lucrărilor.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 31.10.2025 și 30.09.2028.