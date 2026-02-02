În timp ce Aeroportul Otopeni din București, cel mai mare din țară, anunță că abia după 14 ani a reușit să asigure apă potabilă gratuită pentru pasageri, la Sibiu călătorii au avut acces la apă potabilă pe toată această perioadă.

Mai mult decât atât, Aeroportul Internațional Sibiu a eliminat restricția clasică de 100 de mililitri pentru lichide în bagajul de mână. Astfel, pasagerii pot transporta recipiente cu apă de până la 2 litri per articol, datorită implementării noilor scanere de securitate C3. (DETALII AICI)

Potrivit conducerii aeroportului, apa de la robinet este potabilă și provine din sistemul public de alimentare al municipiului Sibiu, fiind supusă analizelor periodice.

„Apa potabilă de la robinet este din sistemul de alimentare al Sibiului, aceeași care ajunge la chiuvetele din oraș. Din analizele pe care le facem frecvent nu există probleme, apa din aeroport este potabilă”, a declarat Marius Gîrdea, directorul Aeroportului Internațional Sibiu.

Acesta a mai precizat că pasagerii au acces la apă atât la robinete, cât și prin magazinele din terminale. „La Sibiu, în acest moment, se poate trece cu recipiente de până la 2 litri de apă, nemaiexistând restricția de 100 ml. Există toate premisele și condițiile necesare pentru ca pasagerii să se hidrateze corespunzător”, a mai spus directorul aeroportului.

Citește și: Gata cu sticluțele de 100 ml! Pasagerii de pe Aeroportul Sibiu pot zbura cu lichide în bagajele de mână / foto