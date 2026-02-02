performanță excepțională pentru elevii sibieni: 36 de premii la un important concurs național

Sâmbătă, 31 ianuarie, la Râmnicu Vâlcea, a avut loc etapa națională a celei de-a XXVII-a ediții a concursului de istorie și geografie „La Școala cu Ceas”.

Etapa a fost organizată de către Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea și coordonată de către Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. La secțiunea geografie au participat 440 elevi din 24 de județe, județul Sibiu fiind reprezentat de 44 elevi.

În urma desfășurării concursului și a centralizării rezultatelor au fost publicate rezultatele finale, elevii ce au reprezentat județul Sibiu obținând de premii și mențiuni, după cum urmează:

PREMIUL I ȘI MEDALIA DE AUR

BONȚIDA SOFIA (clasa a V-a)- Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Dincă Constantin, Dincă Adriana Mioara, prof. Anelia Ivas;

BACIU RĂZVAN (clasa a VII-a)– Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Ivas Anelia;

LAZĂR PAUL ANDREI (clasa a VIII-a)– Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Lazăr Grigore, prof. Ștefan Maria Tatiana;

PREMIUL II ȘI MEDALIA DE ARGINT

PLOSCAR ANA-MARIA (clasa a V-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Dincă Constantin, Dincă Adriana Miaoare, prof. Ivas Anelia;

BALTEȘ DIANA (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul de Artă Sibiu, prof Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore;

MORAR EDUARD DANIEL (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Scarlat Delia, prof. Roșca Cristina;

MURAR AURORA (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Scarlat Delia, prof. Roșca Cristina;

PREMIUL III ȘI MEDALIA DE BRONZ

STOLNICEANU VLAD (clasa a V-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu – prof. Dincă Constantin, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Neamțu Ionela Lia;

MENȚIUNE

ECHIM MIHAI – ILIE (clasa a V-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, prof. Dincă Constantin, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Schreiner Gabriela;

POVARĂ FILIP (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș – prof. Ivas Anelia, prof, Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin;

PARASCHIV MARIA ELENA (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore;

JECAN TUDOR (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Rusu Horațiu Adrian;

SZÖKE NICOLAS DANIEL (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin;

(clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin; MAIER IULIAN IOAN (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr grigore, prof. Roșca Cristina;

TALAȘMAN RAREȘ (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul Româno-Finlandez Sibiu – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Hillenbrand Viorica;

STAN ALEXIA ANNABELLA (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore;

ENACHE ROBERT (clasa a VII-a)- Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Scarlat Delia, prof. Tănase Vasile Vlad;

SOLOMON ANDREI DAVID (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr.21 Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Scarlat Delia;

MAIER CRISTIAN GHEORGHE (clasa a VIII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr.21 Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Lazăr Grigore, prof. Roșca Cristina;

IVAS MARA (clasa a VIII-a) – Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Ivas Anelia;

PREMIUL SPECIAL AL SOCIETĂȚII DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA

CHIALDA TEODORA (clasa a V-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – prof. Dincă Constantin, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Odangiu Roxana;

BOGDAN MARIA ANTONIA (clasa a V-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu – prof. Dincă Constantin, prof. Dincă Ariana Mioara, prof. Roșca Cristina;

NISTOR DAVID (clasa a V-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu Sibiu – prof. Dincă Constantin, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Canciu Claudiu;

DOBRIȚA SARAH MARIA (clasa a V-a) – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Cristian Roșca;

OPREAN ANTONIA (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore;

COMĂNESCU ARMAND MIHAI (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Canciu Claudiu;

AVRIGEANU MIHAI (clasa a VI-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin;

TĂTARU PAUL (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Ionela Lia Neamțu, prof. Delia Scarlat, prof. Schreiner Gabriela;

GLIGOR LUCA (clasa a VII-a) – Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș – prof. Ivas Anelia;

PRODAN EVA SOFIA (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu – prof. dr. Miaschevici Adriana, prof. Ionela Lia Neamțu, prof. Delia Scarlat;

SOLOMON MARIA – DIANA (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu – prof. dr. Miaschevici Adriana, prof. Ionela Lia Neamțu, prof. Delia Scarlat;

ENACHE TUDOR (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Scarlat Delia, prof. Tănase Vasile Vlad;

VULCU ALEXANDRU (clasa a VII-a) – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu – prof. Roșca Cristina;

BALICA ANTONIA MARIA (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu – prof. dr. Miaschevici Adriana, prof. Ionela Lia Neamțu, prof. Delia Scarlat;

SERFÖZO CHRISTIAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu – prof. dr. Miaschevici Adriana, prof. Ionela Lia Neamțu, prof. Delia Scarlat, prof. Rusu Horațiu Adrian;

CUȚUI ANASTASIA BRIANA (clasa a VII-a) – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – prof. dr. Miaschevici Adriana, prof. Ionela Lia Neamțu, prof. Delia Scarlat, prof, Fabian Katalin;

BRÂNCOVEANU ALEXANDRA MARIA (clasa a VIII-a) – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu – prof. Roșca Cristina;

Județul Sibiu a mai fost reprezentat de către elevii: Inache Ștefan (clasa a VI-a, Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș), Toboș Bogdan (clasa a VI-a, Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul de Artă Sibiu), Călăraș Ștefan Nicolae (Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu), Burlacu Ștefan (Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Cristian), Mușan Andreas (Centrul Județean de Excelență Sibiu), Drăghiță Damian (Centrul Județean de Excelență Sibiu), Hințea David Andrei (Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu) și Topor Ioana Maria (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu).

Aceste rezultate au fost obținute și datorită ajutorului Societății de Geografie din Romînia, filiala Sibiu, precum și a părinților care au susținut deplasarea copiilor la acest concurs.

Rezultatele finale, subiectele, baremele și alte aspecte ale acestui concurs pot fi vizionate pe site-ul: https://www.scoalatakeionescu.ro/concursul-national-interdisciplinar-la-scoala-cu-ceas-editia-a-xxvii-a-31-ianuarie-2026/

„Rezultatele obținute la Râmnicu Vâlcea sunt o dovadă incontestabilă a seriozității, curiozității și muncii asidue depuse de elevi, sub îndrumarea atentă a profesorilor lor de geografie. Să te întorci cu 36 de distincții dintr-un grup de 44 de participanți este o performanță colectivă impresionantă. Îi felicit pe acești tineri ambasadori ai Sibiului pentru modul în care ne-au reprezentat și le mulțumesc părinților pentru susținerea constantă a parcursului lor academic.” transmite prof. Emilian-Marius Novac, inspectorul școlar general al ISJ Sibiu.