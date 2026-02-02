pestă porcină africană la biertan: 13 localități în zona afectată, măsuri dure pentru crescători

Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu – Unitatea Locală de Decizie s-a întrunit astăzi, 2 februarie, pentru a decize măsurile de protecție pentru focarul de Pestă Porcină Africană depistat în Biertan.

În cadrul ședinței, membrii au aprobat în unanimitate decizia privind Planul de măsuri pentru controlul bolii Pesta porcină africană (PPA), adoptată ca urmare a confirmării virusului la un mistreț vânat pe fondul de vânătoare nr. 35 Biertan.

În urma confirmării Pestei Porcine Africane (PPA) conform Buletinului de analiza emis de IDSA București (virusologic) nr.10211/28.01.2026, la un mistreț vânat în fondul de vânătoare Nr. 35 Biertan, se impune actualizarea Planului de măsuri pentru prevenirea apariției PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreți în județul Sibiu.

In jurul focarului s-a instituit zona afectată cu o raza de 13 km, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona tampon de 5 km, în exteriorul zonei infectate.

Localitățile aflate în zona infectată sunt: – Biertan, Nou Săsesc, Mălâncrav, Copșa Mare, Richiș, Pelișor și Apos din jud. SIBIU ;

Localitățile aflate în zona tampon sunt: Ațel, Dupuș, Valchid, Roandola, Florești, Iacobeni, Stejăriș, Buzd, Ruja, Agnita, Coveș, Bârghiș, Igișu Vechi, Zlagna, Alma Vii, Nemșa și Moșna – din județul SIBIU și localitatea Criș din județul Mureș.

Fondurile cinegetice aflate în zona infectată sunt: parte din F.C. 35 Biertan, F.C.37 Pelișor, F.C.36 Iacobeni, F.C.34 Laslea, F.C. 31 Ațel si F.C.30 Moșna – din jud. SIBIU.

Fondurile cinegetice aflate în zona tampon sunt: parte din fondurile F.C. 35 Biertan, F.C.37 Pelișor, F.C.36 Iacobeni, F.C.34 Laslea, F.C. 31 Ațel și F.C.30 Moșna din jud. SIBIU și F.C. 57 CRIS din județul MUREȘ.

MĂSURI ÎN ZONA AFECTATĂ

1.În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare permise de lege. Vânătoarea se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat.

Se respectă în mod obligatoriu cerințele minime de biosecuritate prevăzute de documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, Ghidul de bune practici privind biosecuritatea in timpul vânătorii in contextul evoluției Pestei Porcine Africane. Mistreții vânați se testează atât virusologic, cât și serologic in direcția PPA, în proporție de 100%.

2.Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire în vederea împușcării;

3.Se vor efectua inspecții/patrulări zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi. Se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA si PPC, inclusiv cei uciși în accidente rutiere.

4..Monitorizarea și controlul modului de implementare a măsurilor de către gestionarii fondurilor de vânătoare. Vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate pentru prevenirea virusului de către personal instruit.

5.Restricționarea accesului persoanelor neautorizate pe fondurile forestiere.

6. Înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar plantele afectate de mistreți si consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultura si vor fi neutralizate la fata locului de către proprietar/ utilizator.

MĂSURI APLICATE EXPLOATAŢIILOR DE PORCI DOMESTICI DIN ZONA INFECTATĂ ŞI DIN ZONA TAMPON

Pentru a evita răspândirea bolii, se iau următoarele masuri in zona infectată:

reglementarea circulației animalelor deținute din speciile listate: Toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație; Niciun porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării de către autoritatea competentă, ținând seama de situația epidemiologică;

b) punerea in aplicare a măsurilor de atenuare a riscurilor și a măsurilor consolidate de biosecuritate, pentru a preveni răspândirea bolii de la animalele afectate si de la zona infectata la animale neafectate.

Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației.

Măsurile de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și a încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) trebuie să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

Să nu se introducă într-o exploatație de porcine nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort și niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane.

MĂSURI LUATE ÎN ZONELE NEAFECTATE DE PPA

În zonele neafectate din fondurile de vânătoare din județ se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

1.Reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea cotei de vânătoare și, în plus după caz, a unei cote suplimentare de intervenție, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/km;

2.Vânătoarea organizată în afara zonelor afectate se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat. Daca se realizează vânătoarea la goana, se va realiza dinspre exploatațiile comerciale de suine.

3.Respectarea cerințelor minime de biosecuritate, în conformitate cu documentul SANTE/7113/2015, revizia 10.

4.De la toți mistreții vânați se preludează probe de către vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare special instruiți sau, după caz, de către medicii veterinari. Probele și formularul Chestionar mistreți , Cererea de analiză si tabelul aferent se vor preda la DSVSA Sibiu. Testarea se face virusologic şi serologic

5.Să nu se introducă într-o exploatația de porcine nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane;

6.Vânătorii care vor duce acasă carcasele/carnea de la porcii mistreți au obligația să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreți;

7.Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire;

8.Se vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de trei zile de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi;

9.Se vor colecta mistreții găsiți morți la puncte de colectare prestabilite și se vor anunța medicii veterinari oficiali;

10.Se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA si PPC, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autorizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se folosește măduva osoasă) şi ser/lichid toraco-abdominal.

11.Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți, ambalarea, individualizarea și transportul probelor spre DSVSA județeană se va face în condiții de biosecuritate de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari;

12.Mijloacele de transport pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;

13.Amenajarea pe fiecare fond de vânătoare sau la nivelul spațiilor de păstrare a mistreților recoltați a unor locuri special echipate cu containere privind colectarea masei gastro-intestinale, în vederea transformării sub control oficial. Costurile activității de neutralizare și colectare a masei gastro-intestinale vor fi suportate de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

14.Controlul privind modul în care sunt respectate prevederile legale privind distrugerea în siguranță a cadavrelor de mistreți/carcaselor/pârților care nu sunt destinate consumului uman cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPA.

ACŢIUNI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A POPULAŢIEI PRIVIND PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

1.Informarea, atenționarea și conștientizarea crescătorilor de animale privind măsurile care trebuie aplicate în exploatațiile de porci domestici din zona infectată.

2.Intensificarea instruirilor pentru vânători cu privire la respectarea condițiilor de biosecuritate în timpul partidelor de vânătoare, prelevarea probelor de la mistreți în condiții de biosecuritate și promovarea importanței supravegherii pasive în cadrul instruirilor vânătorilor.

3.Campanii de informare, desfășurate de DSVSA și Direcția Agricolă Sibiu, a crescătorilor de suine cu privire la cauzele apariției și evoluția pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate.

4.Campanie de informare a crescătorilor de suine desfășurate de Unitățile Locale de Sprijin (ULS) din județ, DSVSA Sibiu; Direcția Agricolă Sibiu, APIA, privind obligativitatea respectării prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine. Autoritatea competentă menține măsurile aplicate in zona infectată până când informațiile epidemiologice arată că populația sălbatică relevantă nu mai prezintă un risc de introducere a PPA in unitățile care dețin animale din speciile listate si până când grupul operațional de experți recomandă eliminarea măsurilor.