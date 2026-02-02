petiție pentru demiterea conducerii școlii 21, după ultimele bătăi între elevi. director: “este instigare”

Școala Gimnazială nr. 21 din municipiul Sibiu se află din nou în centrul unui scandal legat de violența între elevi. După două incidente grave petrecute într-un interval scurt de timp, un părinte a inițiat o petiție online prin care solicită revocarea conducerii unității de învățământ, acuzând eșecul repetat în prevenirea și gestionarea acestor situații. Directorul școlii, Violeta Solomon, susține că inițiativa represintă instigare.

În urmă cu câteva zile, o mamă din Sibiu trăgea semnal de alarmă cu privire la ceea ce descrie drept un climat „extrem de agresiv” în cadrul școlii. Aceasta susținea că fiul ei, elev în clasa a VI-a, în vârstă de 12 ani, ar fi fost agresat fizic și psihic în mod repetat de colegi, atât în timpul orelor, cât și la finalul programului școlar. (DETALII AICI)

Situația nu este una izolată. În urmă cu aproximativ două săptămâni, un alt incident a avut loc în aceeași unitate de învățământ, când o elevă a fost bătută de două colege, sub privirile altor copii. Cazul a stârnit indignare în rândul părinților și a readus în discuție problema siguranței elevilor în școli.

În acest context, a fost lansată o petiție online prin care se solicită evaluarea și revocarea conducerii Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu. Documentul este susținut, în prezent, de aproape 100 de semnatari, în doar patru zile de la lansare.

Conducerea unității de învățământ afirmă că petiția lansată de părinte a fost realizată cu scopul de a instiga. „Am transmis doamnei o notificare prin care i-am adus la cunoștință că a încălcat regulamentele în vigoare. Petiția se încadrează în aceeași arie de instigare, motiv pentru care ne abținem de la alte comentarii. Considerăm că solicitarea de a semna petiția adresată inclusiv vecinilor sau altor persoane din afara școlii încalcă principiile de bun-simț și regulamentele școlare”, a declarat Violeta Solomon, directorul Școlii Gimnaziale nr. 21.

Părinte: „Au izbucnit noi episoade de violență”

Părintele Mirela Bianu, una dintre vocile părinților, susține că încă din luna octombrie 2025 a sesizat oficial Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și conducerea școlii cu privire la modul deficitar în care au fost gestionate cazurile de violență din clasa copilului său. Răspunsul primit a fost că „s-a aplicat procedura”.

„La doar trei luni distanță, în ianuarie 2026, în aceeași școală și chiar în aceeași clasă, au izbucnit noi episoade de violență, de o agresivitate mult mai mare. Concluzia este simplă și gravă: procedura aplicată nu a fost suficientă, iar conducerea școlii, în tandem cu ISJ, nu a reușit să asigure siguranța copiilor”, susține părintele.

Un aspect considerat îngrijorător de către inițiatorii petiției este modul în care au fost aplicate sancțiunile: copiii ar fi fost sancționați înainte de a fi luate declarațiile martorilor, o inversare a pașilor procedurali care ridică semne de întrebare privind corectitudinea și legalitatea deciziilor.

Petiția nu își asumă statutul de „voce a majorității părinților” și nu pretinde că oferă soluții perfecte. Scopul declarat este acela de a solicita o evaluare obiectivă a conducerii școlii și a modului de lucru, în condițiile în care aceleași proceduri par să producă aceleași rezultate negative, an de an. „Evaluarea nu este un atac, ci un instrument democratic firesc, atunci când siguranța copiilor este pusă în pericol”, se arată în textul petiției.

În locul unei analize interne a situației, părintele afirmă că s-ar fi confruntat cu presiuni din partea conducerii școlii, inclusiv o sesizare la Poliție și o notificare oficială prin care ar fi fost avertizată că i se poate restricționa accesul în școală dacă va continua să sesizeze presa și instituțiile statului.

ISJ: „Nu a fost transmis nimic scris către Inspectorat”

Contactat pe marginea acestui subiect, Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, a precizat că nu a fost transmisă oficial nicio solicitare de demitere către ISJ. „Este vorba despre dorința unui părinte. Nu a fost transmis nimic scris către Inspectorat. Conducerea școlii are un contract de management obținut prin concurs, care expiră în luna aprilie. Atunci se va decide dacă va fi sau nu prelungit”, a declarat acesta.