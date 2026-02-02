primăria cisnădie cere reconfirmarea dosarelor pentru locuințe: dosarele vechi nu mai sunt valabile

Primăria Orașului Cisnădie a emis un anunț extrem de important pentru cetățenii care au depus dosare pentru repartizarea unei locuințe din fondul locativ administrat de UAT Cisnădie.

Mai exact, obligativitatea reconfirmării acestora, prin depunerea documentelor actualizate, în conformitate cu regulamentul aflat în vigoare. Totodată, persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de regulament, dar nu au depus până în prezent o solicitare, pot depune cereri noi în aceeași perioadă.

Termen limită de depunere: 28 februarie 2026

Documente necesare:

cerere de reconfirmare a dosarului sau cerere nouă, după caz;

acte de identitate pentru titular și membrii familiei;

documente privind veniturile realizate (adeverință de venit, cupon de pensie, adeverință ANAF, după caz);

adeverință de salariat, elev, student sau pensionar, după caz;

declarație pe propria răspundere privind deținerea sau nedeținerea unei locuințe;

alte documente relevante, în funcție de situația solicitantului (handicap, situații sociale speciale etc.).

Modalități de depunere a documentelor:

la Registratura Primăriei Orașului Cisnădie, Piața Revoluției nr. 1;

la Registratura din Cartierul Arhitecților, str. G. M. Cantacuzino nr. 1;

prin e-mail, la adresa: locuinte@cisnadie.ro.

Reprezentanții administrației locale precizează că documentele transmise electronic trebuie prezentate ulterior în original, la momentul repartizării locuinței.

Cererea tip, lista completă a documentelor necesare, precum și Regulamentul aprobat prin HCL nr. 335/2025 pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Orașului Cisnădie, la secțiunea „Spații locative”.

Atenție: dosarele care nu vor fi reconfirmate sau depuse până la termenul limită nu vor fi analizate în procedura de stabilire a punctajului și de întocmire a listei de priorități.