probleme de lot la fc hermannstadt pentru meciul cu rapid: doi jucători absenți, dar ”munti” e ferm / video

Israelianul Aviel Zargari și Tibi Căpușă vor absenta din lotul lui FC Hermannstadt în jocul de marți, de la Sibiu, cu Rapid București.

Dorinel Munteanu nu are lotul complet nici pentru meciul de marți (ora 20.30), cu Rapid, așa cum spera zilele trecute. După victoria de la Slobozia, mijlocașul central Zargari este accidentat, în timp ce fundașul Căpușă este suspendat.

În schimb, revin în lot Stoica, căruia i-a expirat suspendarea de o etapă la Slobozia, dar și Antwi și Karo refăcuți după accidentări. Deși ”Munti” îi anunțase apți de joc pe cipriot și ghanez și la Slobozia, ei nici nu au făcut deplasarea, semn că a fost doar o stratagemă a tehnicianului.

”Jucătorii care au fost accidentați, Karo și Nana revin în lot. Din păcate, deși a intrat foarte bine la Slobozia, Zargari acuză probleme la genunchi și nu mă pot baza pe el, dar am un lot de 20 jucători valizi pentru marți. Căpușă este suspendat, are cumul de cartonașe galbene, dar au revenit Karo, Stoica și Bejan” a spus Dorinel Munteanu într-o conferință de presă susținută marți, la Sibiu.

”Am nevoie de forțe proaspete”

Tehnicianul a spus că are nevoie de jucători proaspeți în lot, pentru a susține ritmul celor trei partide în decurs de o săptămână. ”Trebuie să găsesc cea mai bună soluție, cel mai bun unsprezece cu care încep, iar jucătorii care sunt pe bancă trebuie să ajute echipa. Am nevoie de forțe proaspete, ținând cont că avem trei meciuri în șapte zile” a mai punctat Munti.

Cum se cunoaște, Silviu Balaure este încă în recuperare după o operație la ligamente, el urmând a reveni probabil în jocurile din play-out.

Bulgarul adus în această vară, Bozhidar Chorbadzhiyski s-a recuperat după problemele medicale suferite în cantonament, dar nu este încă pregătit din punct de vedere fizic.

Meciul din etapa a 25-a a Superligii, FC Hermannstadt – Rapid este programat marți, de la ora 20.30, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Biletele se găsesc pe platforma Bilete.ro dar și la casieria de la stadion, luni între orele 15-19 și marți începând cu ora 14.30.

FC Hermannstadt echipă probabilă: Căbuz – Antwi (Stancu), Stoica, Karo (Bejan), Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Afalna, Neguț.

