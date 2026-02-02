procesul în cazul accidentului de la dedeman: șoferul care a condus 2 tineri la moarte cere o amânare

Instanța a dispus o amânare în dosarul privind accidentul din zona magazinului Dedeman din decembrie 2022. Doi tineri au murit atunci.

Doi tineri în vârstă de 19 și 20 de ani au murit, în decembrie 2022, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, într-un accident cumplit produs pe Prelungirea Mihai Viteazu din Sibiu, în zona magazinului Dedeman. Alți doi tineri au fost răniți grav după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un camion parcat pe stradă.

Tânărul care se afla la volanul bolidului marca Audi a condus cu viteză, a pierdut controlul direcției de mers și s-a izbit de TIR-ul parcat pe stradă în zona magazinului Dedeman. Șoferul, pe nume Fabian, în vârstă de 20 de ani la acea vreme, a fost rănit grav, dar după mai multe săptămâni s-a recuperat. Și prietenul lui, Cosmin, pasager pe locul din stânga-spate, a scăpat cu viață. Sonja și Andrei însă au murit pe loc.

Amânare în dosarul accidentului de la Dedeman

În luna noiembrie a anului trecut, instanța a dispus începerea judecății privindu-l pe șoferul trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

În 2 februarie, tânărul a ajuns în fața instanței, care i-a admis cererea de amânare a cauzei, un nou termen de judecată fiind stabilit pentru data de 20 februarie 2026. Dosarul se judecă la Tribunalul Sibiu.

Vă reamintim că șoferul se urcase băut la volan în acea noapte. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la câteva ore de la accident, el avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur. După o oră, alcoolul din sânge avea o valoare de 0,38 g/l. De asemenea, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, el a condus cu viteză.

