protocol semnat: spitalul cfr a trecut de la transporturi în administrația primăriei sibiu

Spitalul CFR din Sibiu a fost preluat oficial de Primăria Municipiului Sibiu și va funcționa de acum înainte ca Spital Municipal, în urma semnării protocolului de predare-primire dintre Ministerul Transporturilor și administrația locală.

Documentul a fost semnat de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, în prezența managerului unității medicale, Ștefania Șerban. Anunțul a fost făcut public de deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif, care a participat la eveniment și a transmis informația pe rețelele de socializare.

Potrivit Mediafax, parlamentarul consideră că momentul reprezintă unul istoric pentru municipiul Sibiu, subliniind faptul că adresabilitatea spitalului va crește semnificativ. Noua unitate medicală va deservi nu doar pacienții din municipiu, ci și pe cei din întreg județul Sibiu.

Bogdan Trif a dat asigurări că investițiile vor continua, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale moderne și de calitate.

“O felicit pe doamna manager a Spitalului CFR din Sibiu pentru toată munca depusă în sprijinul sibienilor. Vreau să îi aduc mulțumiri și domnului Sorin Grindeanu care a inițiat acest demers și care a alocat fondurile necesare exproprierilor astfel încât statul să reintre în posesia clădirii spital și a terenurilor aferente pentru ca proiectele de dezvoltare pe fonduri europene să fie continuate.

Felicit Primăria Sibiu, reprezentată prin doamna primar Astrid Fodor, pentru că și-a asumat acest proiect care este vital pentru sistemul medical sibian.” a transmis Bogdan Trif

Preluarea Spitalului CFR de către administrația locală deschide calea modernizării și extinderii serviciilor medicale, fiind considerată un pas major pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din municipiu și județ.