pulse. deschide anul 2026 la sibiu, cu ”rouge affair”: utopia ajunge pentru prima dată în românia

Pe 7 februarie, Sibiul își schimbă ritmul. În plină iarnă, când orașul pare dominat de nuanțe reci și de o rutină previzibilă, Rouge Affair propune o experiență nocturnă construită în jurul muzicii electronice, al atmosferei și al unui simbol clar: culoarea roșie. Biletele se pot cumpăra on-line și sunt disponibile, AICI. Prețurile încep de la 60 de lei.

Evenimentul, semnat de pulse., marchează începutul anului 2026 printr-o declarație simplă, dar puternică: culoarea nu dispare, ci așteaptă momentul potrivit pentru a reveni. După lăsarea întunericului.

Utopia We Are ajunge pentru prima dată în România

Punctul de atracție al serii îl reprezintă prima apariție în România a colectivului Utopia We Are. Axel Collins, Moonx și K.Proxy vor urca împreună pe scena din Sibiu, aducând un sound profund, bine construit.

Prezența lor nu este întâmplătoare. Alegerea reflectă direcția asumată de pulse.: evenimente gândite coerent, în care muzica nu este un pretext, ci elementul central în jurul căruia se construiește întreaga experiență.

Laztech și Roberto completează line-up-ul

Alături de invitații internaționali, Laztech și Roberto vor asigura continuitatea muzicală a nopții. Cei doi artiști fac parte din nucleul pulse. și sunt cunoscuți pentru seturi bine echilibrate, care pun accent pe evoluție și atmosferă, nu pe excese sonore.

Rouge Affair are loc la Venetia Hall, în cadrul Centrului Cultural „Ion Besoiu”, un spațiu care permite o relație directă între public, muzică și lumină. Alegerea locației susține caracterul imersiv al evenimentului și oferă contextul potrivit pentru o noapte construită cu atenție la detalii.

Cod vestimentar simplu, cu rol simbolic

Participanții sunt invitați să respecte un cod vestimentar minimal: un element vestimentar roșu. Fără constrângeri și fără reguli rigide, ci ca un gest simbolic care leagă publicul de conceptul serii și transformă prezența fiecăruia într-o parte vizibilă a atmosferei.

Sâmbătă, 7 februarie, de la ora 22:00

Sibiu | Venetia Hall – Centrul Cultural „Ion Besoiu”

O singură culoare. Roșu.