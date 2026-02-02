show baschetbalistic în sala transilvania: csu sibiu trece clar de târgu mureș / video

CSU Sibiu a bifat o victorie extrem de importantă în economia sezonului, impunându-se pe teren propriu în fața celor de la CSM Târgu Mureș, scor 96-87 (29-21, 23-17, 20-21, 24-28), într-un meci în care echipa pregătită de Dan Fleșeriu a demonstrat maturitate, eficiență ofensivă și un control clar al jocului, în special în prima jumătate.

A fost genul de partidă în care scorul final spune doar o parte din poveste. CSU a construit victoria pas cu pas, cu răbdare, fără să intre în panică atunci când adversarii au încercat să revină.

Sibienii au început meciul exact așa cum aveau nevoie într-un duel direct: agresiv, concentrați și cu soluții clare în atac. Randolph M. și Smith A. au fost activi încă din debut, iar CSU a pus rapid presiune pe defensiva mureșeană.

Primul sfert, câștigat cu 29-21, a fost unul dintre cele mai bune ale Sibiului din acest sezon. Gazdele au marcat cu ușurință, au găsit spații și au dominat duelurile individuale, transmițând un mesaj clar: punctele rămân la Sibiu.

Sfertul al doilea a confirmat direcția jocului. Fără excese și fără grabă, CSU Sibiu a continuat să controleze ritmul, a rotit inteligent jucătorii și a profitat de fiecare ezitare a oaspeților. Stone K. a intrat tot mai mult în joc, aducând puncte importante, iar aportul jucătorilor din rotație a menținut intensitatea.

La pauză, tabela arăta 52-38, un avantaj consistent care reflecta fidel diferența de organizare și eficiență dintre cele două echipe.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Repriză secundă spectaculoasă

CSM Târgu Mureș a încercat să revină după pauză, mizând pe jucători precum Mikovic, Reljic și Martinic, însă CSU Sibiu nu s-a clătinat. Chiar dacă sfertul al treilea a fost mai echilibrat (20-21), elevii lui Dan Fleșeriu au știut să răspundă de fiecare dată când adversarii au redus ecartul.

CSU nu a forțat inutil, a jucat inteligent și a menținut diferența într-o zonă de siguranță, fără a oferi momente reale de speranță pentru oaspeți.

Ultimul sfert a adus un joc mai deschis și mai spectaculos, cu multe puncte de ambele părți. Chiar dacă Târgu Mureș a câștigat actul final (24-28), avantajul construit anterior a fost suficient pentru ca CSU Sibiu să gestioneze finalul fără emoții majore.

Publicul din Sala Transilvania a simțit că echipa are meciul sub control, iar CSU a închis partida cu siguranță și luciditate.

Trio-ul american, decisiv

Victoria sibiană a fost construită pe o ofensivă extrem de eficientă, susținută de jucătorii-cheie:

Randolph M. – 24 de puncte , liderul ofensiv, constant și sigur

Smith A. – 24 de puncte , eficient și decisiv în momentele-cheie

Stone K. – 22 de puncte, aport major și el

La aceștia s-au adăugat contribuțiile lui Fintina D. și King T., într-o seară în care CSU a arătat ca o echipă completă, cu soluții și dincolo de primii marcatori.

Succesul cu CSM Târgu Mureș are o importanță majoră și din punct de vedere al clasamentului. CSU Sibiu ajunge la 28 de puncte, la egalitate cu Rapid București, și rămâne în plină luptă pentru play-off, într-o zonă extrem de strânsă a ierarhiei.