sibian reținut pentru pornografie infantilă și șantaj: a profitat de o minoră de 17 ani

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din localitatea Hoghilag, județul Sibiu, a fost reținut de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, fiind cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj. Măsura a fost dispusă la data de 29 ianuarie 2026.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna iunie 2025, bărbatul ar fi dezvoltat o relație sentimentală cu o minoră de 17 ani, cunoscută pe rețelele de socializare. În acest context, acesta ar fi determinat-o pe adolescentă să îi trimită imagini foto și video în ipostaze sexuale explicite.

A distribuit materialele pornogreafice

Situația a degenerat în momentul în care victima a refuzat să mai trimită alte materiale de acest tip. Procurorii susțin că tânărul ar fi recurs atunci la șantaj, amenințând că va trimite imaginile deja obținute către persoane din anturajul fetei, dar și către unitatea de învățământ la care aceasta studia.

Amenințarea nu a rămas la stadiul de intenție: în luna noiembrie 2025, inculpatul ar fi pus-o în aplicare.

În cadrul anchetei, a fost efectuată o percheziție la domiciliul tânărului din Hoghilag, unde anchetatorii au identificat și ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, care urmează să fie analizate.

În cursul zilei de astăzi, procurorii DIICOT au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.