tânără în pragul sinuciderii pe o stradă din centrul sibiului: o rudă a sunat la 112 / video foto

Mai multe echipaje de poliție și de pompieri au intervenit luni după-masa. O tânără de 18 ani ar fi amenințat că se sinucide.

Agitație de proporții pe strada Croitorilor, în apropierea Pieței Cibin, unde două echipaje de pompieri și mai multe autospeciale de poliție au intervenit de urgență. Un bărbat a sunat la 112 susținând că nepoata lui ar putea recurge la un gest care să îi pună viața în pericol.

„La data de 2 februarie 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că nepoata sa, o tânără de 18 ani din municipiul Sibiu ar putea recurge la un gest care să îi pună viața în pericol.

Polițiștii au intervenit prompt, s-au deplasat la locul indicat, unde au identificat-o pe tânără, care se afla in interiorul imobilului, în afara oricărui pericol.

Tânăra a fost preluată de un echipaj de poliție și a fost predată ulterior, personalului medical specializat pentru evaluare și sprijin de specialitate”, a transmis IPJ Sibiu.

Tânăra a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie. „Un echipaj SMURD a intervenit de urgență pe strada Croitorilor din municipiul Sibiu pentru a acorda îngrijiri medicale pentru o femeie în vârstă de aproximativ 18 ani care prezenta tulburări de comportament. Acesta a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie”, a transmis Raluca Marcu, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

