tir în flăcări pe autostrada a1, pe sensul sebeș - sibiu / video

Traficul rutier este îngreunat în dimineața zilei de luni, 2 februarie, după ce un incendiu violent a izbucnit la un TIR aflat pe autostrada A1, în zona localității Săliște, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.
Circulația se desfășoară pe o singură bandă pentru a permite intervenția autospecialelor de pompieri. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la nivelul capului tractor. Salvatorii acționează pentru localizarea și stingerea focului, precum și pentru prevenirea extinderii acestuia la remorcă.
Ultima oră
