tragedia de la chirpăr: declarații sfâșietoare ale părinților copiilor morți: „încă îi mai bătea inima” / video

O mare tragedie s-a abătut asupra unei familii din localitatea Chirpăr din județul Sibiu. Doi copii, frați, au murit după ce au căzut într-un râu. Părinții sunt sfâșiați de durere.

Teribilul eveniment s-a petrecut luni după-amiază. Doi frați, o fetiță de 6 ani și un băiat de 8 ani, au căzut într-un râu din apropierea locuinței. Fratele lor mai mic, în vârstă de 3 ani, le-ar fi dat vestea părinților. Acesta a mers în fugă la mama lui pentru a o anunța că micuții au căzut în apă.

Mama copiilor decedați a povestit cu durere ce s-a întâmplat. Potrivit acesteia, copiii s-ar fi dus afară să aducă lemne pentru foc, în timp ce ea pregătea masa.

„Copiii s-au jucat afară, eu am băgat lemne în casă să fac mâncare. Soțul a plecat la lucru și numai vine o nepoată de-a mea și îmi spune că au căzut copiii mei în apă. Nu știu care i-a împins sau ce s-a întâmplat. Nu știu nimic. Fata avea 7 ani și băiețelul mergea pe 9 ani. Ei s-au dus acolo să ia niște crengi. Băiețelul de 3 ani m-a anunțat că a căzut în apă. M-a dus el și am căutat peste tot dar nu am dat ei. Cumnatul meu s-a dus și a găsit-o pe copilă lângă o salcie. Nu știu nimic dacă mai erau copii pe lângă ei. Pe vale e apa mare, 2-3 metri. Ei știau că nu au voie să meargă pe lângă vale. Mi-au spus că nu merg pe acolo să cadă în apă. Când am ieșit afară copiii erau aici, le-am zis să nu plece că mă duc să bag lemne în casă să fac de mâncare. Nu a trecut nici o oră, două și mi-a zis că au intrat în apă”, a spus mama copiilor.

Tatăl copiilor era plecat la muncă. Se întorsese acasă la acea oră pentru a repara căruța când a fost alertat de familie. „Am fost la vaci la stăpân, am dus gunoiul și am adus niște lemne acasă de la el. Mi s-a rupt mănușa la căruță, am venit să o sudez. (…) Au venit copiii să îmi zică că au căzut Dia cu Tibi în vale. Am fugit eu cu frate-meu. Eu am trecut pe lângă copilă și n-am băgat de seamă. Fratele meu a scos-o. N-a durat mai mult de 10-20 de minute”, a spus tatăl copiilor.

Unchiul copiilor este cel care a găsit-o pe fetiță și a scos-o din apă. Potrivit acestuia, fata era încă în viață, dar s-a stins la scurt timp.

„El e copilul unchiului meu. Am venit aici și am văzut că plângea, striga. A zis să iau copila, am pus-o jos, i-am suflat în gură, am dus-o repede în casă, am resuscitat-o. Încă îi mai bătea inima. Am zis că nu mai avem ce face, a venit poliția, salvările și ne-au scos pe noi afară. Altceva ce pot să zic. Pe băiețel l-au căutat de la ora 4. Apa are undeva la 3 metri acolo. E mare apa”, a spus unchiul copiilor.

Poliția face în acest moment cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul celor doi minori.