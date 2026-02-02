transport gratuit pentru studenții orfani: 3 tipuri de abonamente disponibile

Începând cu 2 februarie, studenții orfani pot solicita abonamente gratuite pentru transportul public, valabile și pentru zona metropolitană.
Sunt disponibile 3 tipuri de abonamente pentru studenții orfani:
• Abonament student orfan 30 de zile intern
• Abonament student orfan 30 de zile 1 tranziție
• Abonament student orfan 30 de zile 2 tranziții
Studenții care dețin deja abonamentul corespunzător nu trebuie să-l reînnoiască, dacă acesta este încă valabil.
Informații complete privind beneficiarii, documentele necesare și modalitățile de solicitare a abonamentelor sunt disponibile pe site-ul Tursib: https://tursib.ro/page/tipuri-titluri-calatorie/gratuite/studenti-orfani
Pentru suport, studenții pot contacta Tursib pe e-mail: relatiicupublicul@tursib.ro sau la telefon: 0269-426-100.
